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04.12.2018 20:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Трасса с видом на озеро

В Чечне начали строить второй горнолыжный курорт
Текст: Екатерина Ковалевская
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)
Горнолыжный курорт для семейного отдыха "Кезеной-Ам" появится недалеко от одноименного озера - самого крупного высокогорного водоема Северного Кавказа.
У озера планируется обустроить две горнолыжные трассы - учебную и детскую, оборудованную канатной дорогой ленточного типа (траволатором), а также зоны катания на "ватрушках" (тюбинг). Фото: Владимир Аносов У озера планируется обустроить две горнолыжные трассы - учебную и детскую, оборудованную канатной дорогой ленточного типа (траволатором), а также зоны катания на "ватрушках" (тюбинг). Фото: Владимир Аносов
У озера планируется обустроить две горнолыжные трассы - учебную и детскую, оборудованную канатной дорогой ленточного типа (траволатором), а также зоны катания на "ватрушках" (тюбинг). Фото: Владимир Аносов

Озеро расположено на границе Чечни и Дагестана на высоте более 1800 метров. Сейчас на его берегу находится спортивно-туристический комплекс с гостиницей, коттеджами, рестораном, спорткомплексом и лодочной станцией. Однако отдыхающие сюда массово приезжают только летом, когда озеро прогревается и в нем можно купаться. В холодное время берег пустует, и голубую гладь Кезеной-Ама нарушает только ветер. А ведь рядом, буквально в паре километров, находится уникальное высокогорное село Хой, где сохранились постройки времен Тамерлана, в том числе две боевые башни. То есть здесь можно сочетать горнолыжный, пляжный и экскурсионный отдых.

- "Кезеной-Ам" и сегодня привлекает туристов, летом и в праздники комплекс заполнен. Однако в наших силах сделать его круглогодичным современным курортом. Будем использовать опыт европейских партнеров в создании инфраструктуры и формировать культуру горнолыжного отдыха в республике. Как и "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, чеченский курорт будет всесезонным, - сообщил первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

В Сочи два горных курорта этой зимой введут единый ски-пасс

"Кезеной-Ам" станет вторым горнолыжным курортом Чечни после открытого в январе текущего года "Ведучи", развитие которого также продолжат в 2019 году. Хотя прошедший сезон для "Ведучи" получился коротким - всего около полутора месяцев. Дело в том, что построен он на южном склоне хребта Данедук, и снег здесь долго не держится. Однако с этой стороны горы проще всего было начать проект. Сейчас в комплексе работает четырехместная кресельная канатная дорога пропускной способностью 1200 человек в час, горнолыжная трасса "синей" категории сложности длиной около километра с системой искусственного снегообразования. Идет проектирование второй очереди горнолыжного комплекса уже на северном склоне, где снег выпадает достаточно рано и лежит до апреля.

Сколько любителей активного отдыха посетили в прошедший мини-сезон "Ведучи", власти и бизнес оценить не смогли. Дело в том, что ски-пассы прошедшей зимой решили не продавать, и подъем по канатке для всех сделали бесплатным. Многолюдно на курорте было в основном в выходные, когда экстремалы брали в аренду до 400 пар лыж в сутки. А тех, кто приезжал просто прокатиться по канатке, оказалось и того больше. Но в основном это были гости из Дагестана и семьи военнослужащих. Среди жителей Чечни зимний горный экстрим пока особой популярностью не пользуется, хотя в республике уже начинают приучать детей к горнолыжному досугу.

"Кезеной-Ам" станет вторым горнолыжным курортом Чечни после открытого в январе текущего года "Ведучи"

Зачем же тогда республике второй зимний курорт? Во-первых, чтобы постепенно вовлекать в занятия горнолыжным спортом местных жителей. Во-вторых, как заявило руководство Чечни, строительство курорта "Ведучи" оживило экономику горных районов республики, способствовало созданию большого числа рабочих мест и привлечению внебюджетных инвестиций в малый и средний бизнес. По плану к 2025 году резиденты местной ОЭЗ организуют около 700 рабочих мест, а их налоговые отчисления составят 600 миллионов рублей.

Аналогичные задачи и у проекта "Кезеной-Ам". У озера планируется обустроить две горнолыжные трассы - учебную и детскую, оборудованную канатной дорогой ленточного типа (траволатором), а также зоны катания на "ватрушках" (тюбинг). Стоимость проекта пока не озвучивается (в "Ведучи" на данный момент вложено более двух миллиардов рублей). Большая часть оборудования для горнолыжного комплекса у озера будет производиться на совместном российско-французском предприятии на одном из заводов Северного Кавказа. Кроме того, на Кезеной-Ам воссоздадут площадку для учебно-тренировочных сборов российских гребцов. Это также поможет популяризации курорта, так как за спортсменами потянутся и туристы.

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