В Дагестане чиновники нажились на строительстве школ и детских садов

Силовики продолжают выявлять факты коррупции в органах власти Дагестана.

В ходе госзакупок при строительстве школ и детсадов чиновники минстроя республики обеспечили победу в аукционах аффилированным компаниям на сумму 4,5 миллиарда рублей.

В поле зрения правоохранителей попали три подведомственные минстрою республики организации - "Республиканский центр по сейсмической безопасности", "Дирекция единого заказчика-застройщика" и "Жилище". Должностные лица этих учреждений использовали накатанную при проведении госзакупок схему - заранее готовили аукционную документацию, которая содержала выгодные условия для подконтрольных компаний, что обеспечивало им победу в аукционе.