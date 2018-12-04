Два саммита и два зарубежных лидера ждут президента РФ на этой неделе

В среду Владимир Путин проведет переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в четверг на саммит в Санкт-Петербурге соберется евразийская пятерка, здесь же пройдет неформальная встреча лидеров СНГ. А в пятницу в России ждут премьер-министра Греции, визит которого должен завершить период неспокойных отношений Москвы и Афин. О насыщенной международной повестке российского лидера журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

С президентом Венесуэлы Владимир Путин обсудит укрепление взаимодействия на рынках нефти и газа, торговлю, инвестиции. Ушаков подчеркнул, что Москва намерена "подтвердить поддержку мирного урегулирования политических разногласий в Венесуэле". Россия исходит из того, что все внутренние проблемы должны быть урегулированы через открытый диалог политических сил Венесуэлы. Любое давление извне на правительство Мадуро контрпродуктивно и не способствует налаживанию стабильности в этой стране, заявил помощник президента РФ. Добавим, что визит Мадуро пройдет накануне муниципальных выборов в Венесуэле 9 декабря.

В четверг, 6 декабря, президент России отправится в Санкт-Петербург на два саммита. На саммите ЕАЭС лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят цифровую экономику, согласованную политику по регулированию интернет-рынков, а также формирование общих рынков нефти, газа и нефтепродуктов. К разговору лидеров евразийской пятерки в расширенном формате присоединится президент Молдавии Игорь Додон на правах главы государства-наблюдателя.

В тот же день за дружеским обедом в Петербурге встретятся главы государств - участников СНГ. В ходе неформальной беседы лидеры могут затронуть любые вопросы, жесткой повестки не будет. "Это традиционные мероприятия перед Новым годом с целью подвести итоги уходящего года и поговорить о перспективах совместной работы в новом году", - сказал Ушаков.

Визит премьера Греции носит особый характер

Ранее планировалось, что 6 декабря в Петербурге пройдет еще и саммит ОДКБ с целью избрания нового генсека организации. Об этом лидеры договорились на саммите этой организации в ноябре в Астане. Однако вопрос о генсеке снова перенесли - по просьбе армянской стороны, которая предпочитает отложить решение кадрового вопроса на период после выборов в этой стране. Пока обязанности генсека временно исполняет российский представитель Валерий Семериков.

В пятницу, 7 декабря, Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. "Этот визит носит особый характер, поскольку он призван завершить неспокойный период в развитии наших двусторонних отношений", - заявил Ушаков. Речь идет о высылке сотрудников посольства РФ в Афинах, о запрете въезда в Грецию двум бывшим российским дипломатам, в ответ на что Россия была вынуждена принять зеркальные меры. "Таких сбоев давно мы не наблюдали в наших отношениях", - заметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что это нетипичный период в наших традиционно дружеских отношениях, и теперь сложились предпосылки к тому, чтобы его завершить. В ходе визита Россия передаст Ципрасу копию знамени греческого пехотного полка.