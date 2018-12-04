Гидротехники обменялись инновационным опытом в Петербурге

Запущен в эксплуатацию первый гидроагрегат Рогунской ГЭС в Таджикистане. Это событие международного масштаба совпало с 12-й научно-технической конференцией, проводимой энергетическим холдингом "РусГидро" в Петербурге. Одним из организаторов форума на тему новых разработок и технологий в гидроэнергетике и гидротехнике стал ВНИИГ имени Б. Е. Веденеева, принимавший участие в создании Рогунской гидроэлектростанции.

Баланс интересов

Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники (ВНИИГ) имени Б. Е. Веденеева, один из ведущих научных центров страны в области строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений, основан в 1921 году. В свое время институт создавался специально для реализации плана ГОЭЛРО. С тех пор построено немало объектов. К строительству последних лет относятся Ирганайская и Гоцатлинская ГЭС в Дагестане, Богучанская ГЭС на Ангаре, Нижне-Бурейская в Амурской области. Рогунская ГЭС в Таджикистане стала еще одной победой в освоении энергетических природных ресурсов - крупнейшая в Центральной Азии гидроэлектростанция с самой большой в мире плотиной высотой 335 метров. Задачей института был подбор материала для ее отсыпки, определение характеристик прочности. Трудно переоценить значение этого объекта, который призван решить проблему дефицита электроэнергии в Таджикистане. Как рассказал генеральный директор ВНИИГ Роман Орищук, для проведения исследований работы плотины в лабораторных условиях понадобилось создать уникальное оборудование.

На конференцию в Петербурге собрались со всей страны более 500 специалистов, занимающихся проектированием, строительством и эксплуатацией гидротехнических и гидроэнергетических сооружений. Одной из актуальных тем, которая обсуждалась на встрече, стал вопрос повышения инвестиционной привлекательности объектов гидроэнергетики. Рассматривались два основных аспекта: применение современных технологий и материалов при проектировании и строительстве, что позволит сократить стоимость реализации проектов. И необходимость совершенствования законодательства с учетом всех сопутствующих возведению ГЭС и ее водохранилища преимуществ, когда улучшается водоснабжение, развиваются рекреационные зоны, появляются условия для рыболовецких хозяйств и судоходства. Фактически решаются государственные задачи. Участники конференции выразили мнение, что при строительстве ГЭС необходим баланс интересов государства и инвестора.

Искусственный интеллект

Одно из последних достижений ВНИИГ - усовершенствование информационно-диагностической системы, позволяющей в режиме реального времени отслеживать состояние построенного объекта, рассказал Роман Орищук. В ближайшей перспективе - создание цифрового двойника с дальнейшим использованием самообучающихся нейросетей, способных прогнозировать развитие ситуаций на гидротехническом и гидроэнергетическом сооружении. Фактически это применение искусственного интеллекта в целях обеспечения безопасности. Аналога такой системы на рынке нет. Ее уникальность в том, что с помощью программного обеспечения собственной разработки гидротехники сами определяют допустимые значения, которые сооружение может воспринимать без негативных последствий. В планах применение этой системы еще на этапе строительства.

Другое новейшее инженерное решение - разработка технологии скоростного бетонирования, о чем тоже говорилось на форуме. Специалисты института прогнозируют ее использование не только в своей отрасли, но и в совместных проектах с корпорацией "Росатом" как в стране, так и за рубежом.

Одной из актуальных тем, которая обсуждалась на встрече, стал вопрос повышения инвестиционной привлекательности объектов гидроэнергетики

Говоря о безопасности объектов, нельзя не коснуться экологической стороны. Создание гидротехнических сооружений, которое порой рассматривают как грубое вмешательство в природную среду, зачастую, напротив, способствует улучшению ее состояния, полагают профессионалы. Здесь важен детальный подход к обоснованию возможности строительства, и оценка экологического воздействия должна играть ключевую роль.

Одним из примеров соблюдения всех интересов является Комплекс защиты Санкт-Петербурга от наводнений, считают представители института. КЗС позволяет управлять экологической обстановкой в акватории. Открывая и закрывая водопропускные сооружения, можно перенаправить потоки в нужное русло, обеспечивая промывной режим мелководья, предотвращая образование застойных зон.

И Сахалин, и Арктика

Институт работает в разных климатических и природных условиях, принимая участие и в строительстве объектов тепловой генерации. В процессе поставки градирни для Якутской ГРЭС, устройства для охлаждения воды, обеспечивающей повышенную надежность работы станции в суровом климате. Сейчас институт осуществляет авторский надзор за строительством системы удаления и складирования золы Сахалинской ГРЭС-2.

Другая область применения профессиональных возможностей - реализация масштабных гидротехнических проектов, связанных с освоением месторождений континентального шельфа Арктики и на Сахалине. Этому направлению - строительству нефтегазовых платформ - ВНИИГ посвятил около 25 лет. Работа в условиях ледовых и волновых нагрузок, составляющих природу континентального шельфа, и сейсмической активности на Сахалине - непростое испытание для проектировщиков и строителей. С участием института воплощались все крупные нефтегазовые проекты: "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Приразломная". Идет работа над созданием гравитационной платформы в Арктике. В дальнейшем, отметил генеральный директор ВНИИГ Роман Орищук, планируется принять участие в возведении других энергетических объектов в арктической зоне. Опыт ВНИИГ также будет использован в развитии береговой инфраструктуры Северного Ледовитого океана.