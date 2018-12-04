На Вологодчине обсудили развитие молочной отрасли

Строительство современных молочных ферм и внедрение мировых стандартов управления на молокоперерабатывающих предприятиях станут главными драйверами для развития экспорта молочной продукции. К такому выводу пришли эксперты II Всероссийского форума "Вологда - молочная столица России".

Проблем в молочной отрасли России предостаточно. Председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко отметил снижение потребления молока на душу населения в нашей стране. По сравнению с советским периодом оно сократилось на 40 процентов.

Депутат Государственной Думы Аркадий Пономарев также обозначил ключевые проблемы, которые сегодня мешают производителям молочной продукции сделать рывок в экспортных поставках продукции.

Первая - создание новых правил и новых ГОСТов бизнес-процессов, которые должны внедряться в молочную отрасль. Более того, они должны коррелироваться с теми методиками, которые действуют в странах Европы и Азии, куда мы собираемся отправлять продукцию на экспорт. Вторая - техническое и технологическое перевооружение.

Он привел данные, которые говорят о том, что сегодня 70 процентов российских предприятий нуждаются в модернизации, поставках современных образцов оборудования. Следовательно, объем инвестиций должен быть существенным, а скорость внедрения новых технологий очень оперативной. Очевидно, что без государственной поддержки предприятия с этой задачей справиться не смогут.

Сегодня 70 процентов российских предприятий нуждаются в модернизации, в поставках современных образцов оборудования

И примеры таких прорывных успехов в стране, безусловно, есть. В дни проведения форума под Вологдой открыли новый роботизированный животноводческий комплекс. В составе комплекса - коровник на 544 головы с молочным блоком, восемь роботов-дояров, а для его обслуживания необходимо всего пять человек.

При строительстве комплекса использовались новейшие технологии в молочном скотоводстве: беспривязное содержание коров с добровольным доением станциями-роботами, компьютеризация процессов доения, идентификация зоотехнического и ветеринарного учета, приготовление и раздача сбалансированных по всем компонентам кормов с помощью мобильных раздатчиков-смесителей.

Новый комплекс, по мнению специалистов, позволит увеличить поголовье маточного стада на 300 голов, валовое производство молока на семь тонн в сутки, повысить качество молока, уменьшить затраты на производство продукции.

"Именно такие фермы вносят вклад в продовольственную безопасность и повышение качества продуктов питания. Они двигают индустрию вперед", - отметил руководитель Роскачества Максим Протасов на открытии комплекса.

Однако, по мнению экспертов, в настоящий момент предприятия по всей стране не работают в единой цепочке, не хватает понятной выстроенной стратегии развития отрасли, чтобы наши компании могли производить молоко и молочную продукцию, конкурентоспособную по цене с соседними странами, что в конечном итоге откроет и перспективы экспорта.