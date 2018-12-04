Петербургской полиции велели найти мошенников, обманувших ветерана

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев велел руководству петербургского Главка проверить сообщение о мошенниках, которые обманули ветерана Великой Отечественной войны и его жену почти на два миллиона рублей.

Как сообщает МВД России, об этой ситуации в ведомстве узнали из СМИ.

Некие люди, представившиеся сотрудниками страховой компании, которой на самом деле не существует, пришли в квартиру пенсионеров и предложили им купить медицинское оборудование.

Воспользовавшись доверчивостью петербуржцев, дельцы завладели крупной суммой денег и скрылись. А затем вернулись и предложили обменять деньги на купюры нового образца, которые оказались поддельными.

Если информация о мошенничестве подтвердится, министр внутренних дел потребовал от руководства петербургской полиции немедленно возбудить по данному факту уголовное дело, установить и задержать всех людей, причастных к преступлению.