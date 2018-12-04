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04.12.2018 15:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербургской полиции велели найти мошенников, обманувших ветерана

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев велел руководству петербургского Главка проверить сообщение о мошенниках, которые обманули ветерана Великой Отечественной войны и его жену почти на два миллиона рублей.

Как сообщает МВД России, об этой ситуации в ведомстве узнали из СМИ.

Фото: depositphotos.com
Пенсионер поверил во "всероссийский обмен денег" и потерял 400 тысяч

Некие люди, представившиеся сотрудниками страховой компании, которой на самом деле не существует, пришли в квартиру пенсионеров и предложили им купить медицинское оборудование.

Воспользовавшись доверчивостью петербуржцев, дельцы завладели крупной суммой денег и скрылись. А затем вернулись и предложили обменять деньги на купюры нового образца, которые оказались поддельными.

Если информация о мошенничестве подтвердится, министр внутренних дел потребовал от руководства петербургской полиции немедленно возбудить по данному факту уголовное дело, установить и задержать всех людей, причастных к преступлению.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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