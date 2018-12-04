Проекты Правительства Ленинградской области получили высокую оценку

В уходящем, 2018 году, объявленном губернатором Ленинградской области Годом туризма, регион посетило более трех миллионов человек. Это на миллион больше, чем в прошлом году. Такая активность в первую очередь связана с масштабной работой, которая была проведена комитетом Ленинградской области по туризму.

На первый взгляд, наладить туриндустрию в Ленинградской области проще простого. Ведь это один из самых живописных и интересных туристических регионов России. На ее территории насчитывается более 4 700 объектов культурного наследия, среди которых - 25 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но, как оказалось, большинство из этих богатств до недавнего времени незаслуженно оставалось в тени.

"К сожалению, мы столкнулись с тем, что даже жители Санкт-Петербурга не знают о том, что рядом с их городом расположено множество интересных мест, - отмечает председатель комитета Ленинградской области по туризму Елена Викторовна Устинова. - И речь идет не только об обычных петербуржцах, но и о специалистах туриндустрии - руководителях туркомпаний, гидах и экскурсоводах. Я уже не говорю о москвичах и туристах из других регионов нашей страны, для которых Ленинградская область пока остается малоизведанной территорией для путешествий. Поэтому в нынешнем году основная миссия нашего комитета - презентация региона как самостоятельной туристической единицы, достойной для показа российским и иностранным туристам".

Несмотря на то что комитет существует только два года, с поставленной задачей он справился отлично. Разработаны интересные туристические маршруты. Улучшено качество и количество туристской навигации.

Из восьми успешно реализованных в рамках Года туризма крупномасштабных проектов некоторые получили наивысшую оценку. Так, в октябре в Нижнем Новгороде состоялся финал Национальной премии Russian Event Awards - 2018, по результатам которого два проекта стали победителями в номинации "Лучший проект в области популяризации событийного туризма". Самую высшую награду - Гран-при - получил туристский фестиваль "Путешествие с любовью", проходивший летом в Подпорожском районе. А фестиваль водного туризма "Под парусами мечты!", который состоялся осенью в Выборге, занял второе место. Информационно-туристский центр также получил Гран-при в номинации "Лучший региональный ТИЦ - организатор турсобытий".

Кроме того, экскурсионные туры в Ленинградскую область в этом году уже второй раз удостоились престижной международной премии National Geographic Traveler Awards. По итогам открытого голосования, проходившего на сайте всемирно известной туристской премии, Ленинградская область заняла первое место в номинации "Российский экскурсионный отдых".

В Год туризма в Ленинградской области, благодаря работе комитета, обычные туристы смогли сделать для себя много открытий. В этом году туристы из Петербурга, Карелии, Вологодской, Псковской и Новгородской областей, гости из Финляндии, Эстонии и других европейских стран с удовольствием посещали достопримечательности региона. В списке наиболее востребованных туристических направлений - крепости и военно-патриотические маршруты, которые постоянно пополняются новыми объектами. Так, в этом году на территории Кировского заповедника к 75-летию прорыва блокады Ленинграда открылся новый музей-панорама "Прорыв". Традиционно популярен религиозный туризм, включающий и уникальные памятники деревянного зодчества Русского Севера XV-XVII вв.

Большой интерес к достопримечательностям Ленинградской области проявляют китайские туристы, для которых были специально разработаны маршруты по местам революции и деятельности В. И. Ленина в рамках межрегионального культурно-познавательного проекта "Красный маршрут".

"Чтобы туристы чувствовали себя комфортно, был сделан акцент на развитии транспортной, в частности водной, инфраструктуры, - подчеркивает Елена Викторовна. - В этом году появился новый причал в Шлиссельбурге, запускается причал на острове Коневец. В Старой Ладоге был введен в эксплуатацию причал для крупных четырехпалубных судов. В следующем году, благодаря открытию причалов в городе Свирьстрое и на Ореховом острове, ожидается увеличение спроса на поездки и в этом направлении. Также прогнозируется рост турпотока в связи с появлением нового маршрута "Старая Ладога - первая столица Древней Руси".

Особое внимание уделяется детскому туризму. На территории области действует образовательный проект "Живые уроки" - детские туристические маршруты по всем направлениям учебной программы. А благодаря проекту "Мой родной край - Ленинградская область" ежегодно более четырех тысяч учеников 5-11 классов, проживающих в области, путешествуют по своей малой родине за бюджетный счет.

В последнее время комитет активно занимается развитием и продвижением природных объектов области, стараясь объединять их с активными видами туризма. И если в этом году акцент делался на водном туризме, то в следующем году будут презентованы уникальные горнолыжные курорты области. Эта и другие темы, связанные с природой и активными видами туризма, идеально вписываются в программу развития следующего, 2019 года, который объявлен Годом здорового образа жизни.

Кстати

Комитет Ленинградской области по туризму совместно с Информационно-туристским центром разработал информационные материалы для турфирм и индивидуальных туристов. Карты и печатные буклеты о достопримечательностях Ленинградской области находятся в инфоцентрах Ленинградской области и в Городском туристско-информационном бюро Санкт-Петербурга. Полезная информация размещается на официальном туристском портале Ленинградской области - lentravel.ru и в социальных сетях.