В Мурманской области скоро забудут, что когда-то занимались ремонтом рыболовецких судов. При этом бизнес активно развивается в сопредельной Норвегии, где большую часть портфеля заказов судоремонтных предприятий формируют клиенты из России. Эксперты считают эту ситуацию одним из последствий ориентированности отечественных рыбопромышленников на экспорт рыбы за рубеж.

Грузы есть, а верфей нет

"РГ" уже сообщала о том, что квалифицированные судоремонтники Заполярья предпочитают работать не на отечественных верфях, а за рубежом, где больше возможностей заработать. С тех пор тенденция не изменилась. Более того, норвежский бизнес намерен расширить свои позиции в данной сфере, вплоть до постройки собственных верфей в Мурманской области.

- Примерно 75 процентов наших заказов приходится на российские суда, - заявил в одном из своих интервью норвежским СМИ Грегер Маннсверк, директор одного из судоремонтных предприятий Норвегии, которого не смущает общий спад в торговле и экономических отношениях между двумя странами.

- Мы ведем анализ возможностей для развития бизнеса как в России, так и в других местах. Сегодня мы считаем, что в районе Мурманска есть потребность в гражданском судоремонтном предприятии, - сообщил специалист.

По словам же рыбопромышленников, норвежское предприятие хорошо известно мурманским и архангельским владельцам рыбопромысловых судов, и оно имеет широкую сеть партнеров на Северо-Западе России.

Возникла парадоксальная ситуация: в российской части Арктики Мурманск является крупнейшим портом, через который проходят многие миллионы тонн грузов ежегодно. Однако, несмотря на это, в Заполярье нет ни одного крупного гражданского судоремонтного предприятия. Здесь есть три завода, которые расположены в Мурманске, Полярном и Снежногорске, но они существуют главным образом за счет ремонта военных кораблей Северного флота и обслуживающих их судов. Гражданских заказов на их долю приходится мало. Есть судоремонтный завод и в поселке Росляково, входящем в состав Мурманска, но это предприятие тоже ориентировано на военные заказы, а в будущем на его основе предполагается создать береговую базу обеспечения шельфовых проектов госкорпорации "Роснефть".

Сегодня квалифицированные судоремонтники Заполярья предпочитают работать не на отечественных верфях, а за рубежом, где больше возможностей заработать

Этот завод стал красноречивой иллюстрацией того состояния, в котором находится сегодня судоремонтная отрасль региона: 30 сентября в результате аварии там затонул плавучий док ПД-50 - крупнейший в европейской части России, который имеет грузоподъемность 80 000 тонн и площадь стапель-палубы 23 тысячи квадратных метров, что делало его единственным в регионе исполнителем докового ремонта крупнотоннажных кораблей, стратегических атомных подводных лодок и транспортных судов водоизмещением свыше 25 000 тонн. Показательно и то, что док затонул в тот момент, когда из него выводили тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов".

Клиентура есть

- Около двух лет назад норвежцы купили у Мурманской судоверфи док и отправили его в Тромсе, я принимал в этом участие, - сообщил мурманский предприниматель Юрий Тимохин, владеющий небольшим судоремонтным предприятием на западном берегу Кольского залива. - В Тромсе, кстати, судоремонтом фактически руководят русские, хотя хозяин компании - норвежец. Ведь клиентская база - русские суда с русскими экипажами, как и в Киркенесе. Там работают сварщики из Мурманска и Архангельска. Это продолжается уже в течение десятилетий. При нынешней системе управления рыбной отраслью здесь нет ничего удивительного. Если большая часть рыбы уходит на экспорт, то вполне логично, что российским судам выгоднее обслуживаться там же, куда они везут свой улов. Как говорят норвежцы, одна крона стоимости живой рыбы приносит 3,41 кроны смежным отраслям - судоремонту, производству промвооружения и так далее. Если рыба уходит, то теряется вся нисходящая цепочка.

По его словам, норвежцы активно борются за российскую клиентскую базу и успешно выигрывают эту борьбу, поскольку сегодня ремонтировать судно в Мурманске гораздо дольше и дороже, чем у скандинавских конкурентов.

- Норвежцы расширяют свою деятельность в России не только за счет собственно судоремонтных работ, - добавляет эксперт. - Они прибрели российскую проектную организацию, которая готовит всю необходимую документацию. Очень грамотное, на мой взгляд, вложение средств.

Многие из тех мурманских судовладельцев, которые по-прежнему проводят докование своих судов в России, предпочитают делать это не в родном порту, а в Архангельске. Как бы то ни было, спрос на услуги мурманских судоремонтников остается. По мнению Юрия Тимохина, потенциальная клиентская база - это минимум 25-30 судов, главным образом прибрежного промысла. При этом существует потенциальная возможность не только судоремонта, но и строительства новых судов. Весь вопрос - в квотах на вылов рыбы, от которых зависит финансовое состояние предприятий. Будет рыба- будет и судоремонт, если приложить усилия для его поддержки. Например, еще в начале двухтысячных годов в Мурманской области на заводе в Снежногорске было построено несколько корпусов судов под обещание региональных властей помочь заказчикам с квотами. Однако выполнить это обещание не удалось. Сейчас суда понемногу достраиваются, но движется этот процесс медленно и трудно из-за нехватки средств. Сегодня вопрос нехватки квот для небольших предприятий стоит как никогда остро, особенно в преддверии реформы, связанной с обсуждаемым введением аукционов, на которых предполагается продавать часть квот.

Мечта о кредите

- По мнению экономистов, к 2030 году российская доля рынка судоремонта и судостроения вырастет с 0,3 до трех процентов, но это небольшой рост, - сетует специалист РАНХиГС Эдуард Соловьев. - И мы видим, что в нашей стране предпочитают покупать зарубежные судна. То же самое касается и ремонта: судовладельцы заказывают ремонт в зарубежных компаниях. А ведь создание одного рабочего места в судостроении влечет за собой появление четырех-пяти рабочих мест в смежных отраслях.

Аналитик отмечает, что сегодня износ оборудования российских верфей составляет около 70 процентов. Существует проблема с современными технологиями и квалифицированными кадрами - удельная трудоемкость производства в российском судостроении в три-пять раз выше, чем за рубежом. Условия финансирования строительства и ремонта судов по сравнению с зарубежными верфями менее благоприятны - очень высоки уровени процента по кредиту и необходимых собственных инвестиций, нет дотаций. При этом 60-70 процентов цены судна идет на закупку импортного оборудования, поставка которого, помимо НДС, облагается еще и таможенной пошлиной. .

Прямая речь

Виктор Семенов, профессор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета:

- Для развития отрасли судостроения и судоремонта крайне необходимы адекватные финансовые инструменты. Это кредиты под шесть-восемь процентов годовых на 10 и более лет в размере 80 процентов от цены судна и под его залог. Пока они остаются для нас несбыточной мечтой.

Юрий Куранов, ведущий научный сотрудник отдела экономики морской деятельности в Арктике ИЭП КНЦ РАН:

- Я не согласен, что в Мурманске отрасль судоремонта перестала существовать. Здесь действует около двух десятков судоремонтных предприятий на базе бывшей Мурманской судоверфи, они ремонтируют малые суда. Более крупные траулеры, ведущие океанический лов, ремонтируются за границей. Проблема оттока квалифицированных кадров на зарубежные верфи остается. Но я не думаю, что это напрямую связано с экспортом рыбы. Очень многие везут рыбу в мурманский порт, переоформляют, и затем уже отсюда она уходит на экспорт. Рыбаки все равно бы ремонтировали свои суда за границей, где судоремонтные предприятия лучше оснащены технически. Причем большая часть запчастей идет из-за рубежа, и за границей проще решить вопрос их таможенного оформления.

Кстати

Несомненным мировым лидером по объемам судостроения на сегодняшний день является Китай, на долю которого приходится около 38 процентов от общих заказов мирового рынка, а в строительстве малых и средних танкеров - около 70 процентов от объема всего производства. Ближайший конкурент Китая - Южная Корея, здесь выполняется порядка 33 процентов мировых заказов. Далее идут Япония и США. На сегодняшний день реальные перспективы на равноправную конкуренцию в сегментах массовых судов у РФ отсутствуют. Конкурентные преимущества Россия имеет лишь в сегментах ледоколов, судов специального назначения, морской техники для работы в высоких широтах, буксиров, а также в сфере военного кораблестроения, уверены эксперты.