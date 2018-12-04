Напомним: Северный широтный ход соединит Северную и Свердловскую железные дороги, сократив путь от месторождений Сибири до портов Балтики и Арктики, а Белкомур - это проект строительства железной дороги, соединяющей Сибирь с арктическими портами РФ.
- Северная и Свердловская железные дороги никогда не имели соединений, но строящийся сегодня мост через реку Обь даст необходимую "сшивку". Эта магистраль обеспечит вывоз с месторождений Ямала и Урала в морские порты продукции, которая может доставляться только железной дорогой. Дополнительный грузооборот Северной железной дороги составит девять с половиной миллионов тонн: это сразу, а до 2025 года - уже 20 миллионов тонн, - сообщил глава региона.
Необходимо отметить, что в августе правительство РФ подписало распоряжение о заключении концессионного соглашения по строительству железнодорожной инфраструктуры Северного широтного хода. Будут реконструироваться железнодорожные пути от архангельской станции Коноша до станции Обской, предусмотрено также создание социальной и производственной инфраструктур. В 2019 году планируется подготовить проект первой очереди строительства дороги, а начать работы - в 2020-м.
- Если удастся совместить строительство северного участка Белкомура и Северного широтного хода, - рассказал "РГ" гендиректор межрегиональной компании "Белкомур" Владимир Щелоков, - грузы, сформированные на железной дороге, по значительно более короткому маршруту можно будет доставлять в ближайший порт Севморпути - Архангельск. Это особенно важно потому, что здесь сегодня начинается создание производственно-логистического комплекса минобороны, который позволит аккумулировать грузы и максимально эффективно направлять их в различные точки Арктики.