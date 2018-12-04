Строительство Северного широтного хода увеличит грузооборот железной дороги, а также позволит создать в Республике Коми около тысячи новых рабочих мест. Эффективность магистрали вырастет при условии строительства Белкомура. Об этом на III Международном туристическом форуме "Доступная Арктика" рассказал "РГ" глава Республики Коми Сергей Гапликов.

По железной дороге грузы можно будет доставлять в порт Архангельск. Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Напомним: Северный широтный ход соединит Северную и Свердловскую железные дороги, сократив путь от месторождений Сибири до портов Балтики и Арктики, а Белкомур - это проект строительства железной дороги, соединяющей Сибирь с арктическими портами РФ.

- Северная и Свердловская железные дороги никогда не имели соединений, но строящийся сегодня мост через реку Обь даст необходимую "сшивку". Эта магистраль обеспечит вывоз с месторождений Ямала и Урала в морские порты продукции, которая может доставляться только железной дорогой. Дополнительный грузооборот Северной железной дороги составит девять с половиной миллионов тонн: это сразу, а до 2025 года - уже 20 миллионов тонн, - сообщил глава региона.

Необходимо отметить, что в августе правительство РФ подписало распоряжение о заключении концессионного соглашения по строительству железнодорожной инфраструктуры Северного широтного хода. Будут реконструироваться железнодорожные пути от архангельской станции Коноша до станции Обской, предусмотрено также создание социальной и производственной инфраструктур. В 2019 году планируется подготовить проект первой очереди строительства дороги, а начать работы - в 2020-м.

Дополнительный грузооборот железной дороги составит девять с половиной миллионов тонн

- Если удастся совместить строительство северного участка Белкомура и Северного широтного хода, - рассказал "РГ" гендиректор межрегиональной компании "Белкомур" Владимир Щелоков, - грузы, сформированные на железной дороге, по значительно более короткому маршруту можно будет доставлять в ближайший порт Севморпути - Архангельск. Это особенно важно потому, что здесь сегодня начинается создание производственно-логистического комплекса минобороны, который позволит аккумулировать грузы и максимально эффективно направлять их в различные точки Арктики.