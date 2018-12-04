"СКА-Нефтяник" третий год подряд стал обладателем Кубка России

В Сыктывкаре завершился "Финал четырех" Кубка России по хоккею с мячом.

В решающей битве за старейший отечественный трофей сошлись действующий чемпион и обладатель Кубка - хабаровский "СКА-Нефтяник" и московское "Динамо".

В полуфинале армейцы из Хабаровска обыграли архангельский "Водник" - 6:2, а "бело-голубые" с таким же счетом одолели красноярский "Енисей". Особо стоит отметить, что "Динамо" вышло в финал турнира впервые с 2012 года.

Накануне финального сражения за хрустальный трофей тренер столичного клуба Евгений Иванушкин напомнил, что в нынешнем чемпионате Суперлиги именно "Динамо" в Хабаровске сыграло вничью со "СКА-Нефтяником", лидируя в счете большую часть поединка. Вот и на сей раз знаменитый в прошлом голеадор обещал дать бой лучшему клубу нашей страны.

В свою очередь, наставник хабаровчан Михаил Юрьев сообщил пресс-службе Федерации хоккея с мячом России, что для него приоритетным остается атакующая манера игры:

- Я не один раз говорил о том, что хочу видеть атакующую комбинационную игру в исполнении своих игроков. Со множеством вариаций развития атак, чтобы сопернику при игре в обороне было максимально непросто под нас подстроиться. Безусловно, за семь лет моей работы в Хабаровске менялись игроки, но принципы игры все равно сохранялись. Конечно, менялось и корректировалось и мое видение игры. Сейчас что-то у команды получается, что-то нет, но мы работаем над этим. Мы играем так, как играем мы. Думаю, так, как играет "СКА-Нефтяник", в России делает только он. Возможно, один или два клуба чем-то похожи на нас, но будет некорректным с моей стороны давать оценку другим командам.

Еще один любопытный факт - состоявшийся финал с участием команд Хабаровска и Москвы стал лишь третьим в истории проведения Кубка страны. Впервые соперники встретились в решающем матче в 1954 году. Тогда победу праздновали динамовцы (2:1). Во второй раз судьба свела москвичей и дальневосточников 30 лет назад - в 1988 году. Причем во все том же Сыктывкаре, который стал счастливым уже для армейцев (8:4).

Во вчерашнем матче команды с первых минут не стесняясь шли к воротам соперника, и первыми в атаке преуспели игроки "СКА-Нефтяника". Денис Лапшин открыл счет в матче на 13-й минуте. Правда, практически тут же москвичи отыгрались - гол с 12-метрового удара отквитал Евгений Филиппов. Впрочем, ничейный счет на табло продержался недолго. На 20-й минуте армейцы удачно реализовали угловой удар, и Артем Бондаренко вновь вывел хабаровчан вперед - 2:1. До конца первого тайма счет остался без изменений.

Во второй половине матча армейцы были более напористы, и Алан Джусоев на 65-й минуте увеличил преимущество "СКА-Нефтяника" до двух мячей - 3:1. В итоге армейцы довели матч до победы и третий год подряд стали обладателями кубка России.

Тем временем в Сыктывкаре состоялось рабочее совещание по вопросам развития русского хоккея в Республике Коми.

В работе совещания приняли участие министр физической культуры и спорта региона Николай Бережной, президент федерации хоккея с мячом Республики Коми и президент хоккейного клуба "Строитель" Константин Агафонов, исполнительный директор Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус и специалисты ФХМР по работе с регионами.

Сергей Мяус отметил, что удовлетворен тем, что "Финал четырех" прошел именно в Сыктывкаре:

- В последние два-три года в Сыктывкаре проводится много различных соревнований, в том числе "Финал четырех" Кубка России, и это делается, безусловно, для того, чтобы русский хоккей здесь не предавался забвению, а развивался. В истории региона было немало "звезд". У сыктывкарского хоккея богатое прошлое и, хочется надеяться, перспективное будущее.

Между тем

Стадион "Енисей", построенный специально к зимней Универсиаде-2019 в Красноярске, примет первый официальный матч по хоккею с мячом 12 декабря. Цитирует ТАСС операционного директора стадиона Михаила Чечеткина.

Арена будет вмещать пять тысяч зрителей и примет соревнования по хоккею с мячом в рамках Универсиады.

"Игровой лед уже залит, все готово к первой игре. Хоккеисты "Енисея" в полном объеме тренируются на этом стадионе, а 12 декабря сыграют здесь первый официальный матч в рамках чемпионата России против ульяновской "Волги", - заявил Чечеткин.