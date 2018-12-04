В Архангельске шесть человек пострадали при пожаре в аварийном доме

Ранним утром 4 декабря в Архангельске загорелся деревянный двухэтажный дом на улице Володарского, 69. Пострадали шесть человек, они доставлены в больницу с ожогами, отравлением угарным газом, переломами ног и колото-резаными ранами, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области.

Сообщение о возгорании поступило около 4.00. К прибытию пожарных горели кровля и второй этаж. На момент ЧП в здании находились 13 человек, некоторые эвакуировались самостоятельно, остальным помогли спасатели. Пожар полностью потушили через два часа.

Дом восстановлению не подлежит. В 2008 году он был признан аварийным. Официально в доме были зарегистрированы четыре человека.

- Накануне пожара в доме собралась компания из мужчин и женщин, они распивали спиртное. Большинство из них проживают по другим адресам. Вероятная причина пожара - курение в нетрезвом состоянии, - сообщил "РГ" начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС по Архангельской области Дмитрий Чистяков.

Травмы, полученные пострадавшими, не представляют угрозу для жизни.