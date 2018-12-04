В России реализуется национальная программа технологического развития

Задача Фонда инфраструктурных и образовательных программ, созданного в 2010 году, - поддержка наноиндустрии в России, развитие инновационной структуры в этой сфере и подготовка передовых кадров для нее. О том, как реализуются программы обучения, о создании инжиниринговых команд рассказал генеральный директор фонда, член Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям Андрей Свинаренко.

Адаптация к рынку труда

Сейчас особое внимание уделяется подготовке специалистов, способных разрабатывать и внедрять инновационные решения. Какие проекты в этом направлении реализует Фонд инфраструктурных и образовательных программ?

Андрей Свинаренко: К решению этого вопроса мы подходим комплексно - работаем как с актуальными кадровыми потребностями бизнеса, так и с проектами для подрастающего поколения, чтобы привить интерес к новым технологиям и естественным наукам. Эффективность наших проектов по развитию кадрового потенциала инновационных компаний проверена временем. Например, самой востребованной формой поддержки предприятий стали образовательные программы, направленные на восполнение дефицита квалифицированных специалистов предприятий нанотехнологического профиля. Был выбран такой алгоритм работы: компания обращается в фонд, и мы в результате конкурса отбираем университет или технологическую организацию, представившую лучшее предложение по созданию адресной образовательной программы. Ежегодно запускаем около 15 таких проектов и в общей сложности разработали более 170 образовательных программ за последние шесть лет.

В общей сложности мы разработали более 170 образовательных программ за последние шесть лет

Еще одно направление деятельности фонда - развитие кадрового менеджмента предприятий наноиндустрии. В условиях, когда традиционных практик управления человеческими ресурсами стало недостаточно для успешного и быстрого решения кадровых задач инновационного бизнеса, поддержку на государственном уровне получили инструменты Национальной системы квалификаций. При этом важно понимать, что для широкого внедрения современных механизмов требуется их адаптация к рынку труда и анализ полученных результатов.

Каким образом вы планируете объединить накопленный опыт?

Андрей Свинаренко: Последние экспертные обсуждения, проводимые в области развития отраслевой системы квалификаций, и исследования рынка труда наноиндустрии обнаружили интересную тенденцию: на предприятиях наукоемких отраслей появились эффективные команды, способные решать актуальные производственные задачи в быстроменяющихся условиях. Мы считаем, что трансформация накопленного фондом опыта и сформировавшихся в компаниях успешных практик в единую модель кадрового обеспечения может оказаться полезным решением для подготовки специалистов, занимающихся внедрением инноваций. В ближайшее время планируем старт этого проекта, способного предложить технологию создания инжиниринговых команд, участники которых смогут быстро решать технологические и производственные задачи.

Кадры "под ключ"

В чем суть проекта?

Андрей Свинаренко: Модель кадрового обеспечения "под ключ" должна быть направлена на достижение экономического эффекта и способствовать развитию человеческого потенциала инновационных компаний. Это главная цель. Что касается конкретного содержания проекта, то мы неоднократно обсуждали этот вопрос с профессиональным сообществом на разных площадках, в том числе в ходе круглого стола в рамках Петербургского Международного инновационного форума - 2018. Предполагается большой объем аналитической работы для формирования конкретного инжинирингового кейса, требований к интерфейсу модели, которая должна включать основные процессы управления кадрами - учитывать показатели их эффективности, механизмы мониторинга качества кадрового состава, оценивать уровень мотивации. Для координации действий планируем создать экспертную группу, в состав которой войдут представители предприятий, имеющих опыт внедрения передовых технологий, члены академического сообщества, эксперты по применению инструментов Национальной системы квалификаций. Пилотная команда будет сформирована в результате оценки квалификации кандидатов, так называемых hard skills и soft skills. Важно не только подтверждение готовности членов команды выполнять производственные задачи, но и формирование у них необходимых компетенций. Для этого потребуется разработать индивидуальные профессиональные планы, на их основе - учебные модули и тренинги, проанализировать результаты обучения. То есть предполагается тонкая, точечная настройка процессов.

Сверим часы

Кто из представителей бизнеса заинтересован в ваших разработках?

Андрей Свинаренко: В первую очередь тот инновационный бизнес, который умеет получать выгоду благодаря вложению в человеческий капитал и готов отвечать новым запросам рынка труда, опираясь на качественные "заделы" в развитии квалификаций своих специалистов. Мы стараемся поддерживать инновационные предприятия - особенно тех, кто, находясь в сложных производственных условиях, внедряет новые управленческие технологии. К примеру, необходимо в беспрецедентно короткие сроки спроектировать и создать уникальный, несерийный продукт стратегического характера. Возникает потребность не просто найти кадры необходимой квалификации, но и интегрировать их в команду, состоящую из специалистов разных предприятий и организаций. Практика показывает, что на начальном этапе отпадает до половины подобранных исполнителей тех или иных технологических цепочек. Для того чтобы снизить процент потерь, мы должны разработать алгоритм эффективного решения подобных задач.

Как скоро будет получен определенный результат?

Андрей Свинаренко: Фонд ставит перед собой конкретные сроки: в конце следующего года состоится публичная презентация модели кадрового обеспечения инновационных предприятий для решения инжиниринговых задач. До этого момента мы вместе с экспертным и профессиональным сообществом будем регулярно обсуждать промежуточные итоги, "сверять часы". Считаем особенно важным предоставить возможность всем заинтересованным сторонам открыто выражать свою позицию. Для технологического прорыва стране нужны специалисты, готовые с первого дня эффективно работать в быстрорастущих компаниях, поэтому важен непрерывный диалог всех участников рынка труда.