В Санкт-Петербурге изучают иностранный опыт по переработке отходов

Циркулярная экономика, или экономика полного цикла, - понятие новое, не только для Северо-Запада, но и для большинства регионов нашей страны. Однако именно вторичному использованию ресурсов сегодня уделяется все больше и больше внимания. Особенно важна эта концепция в свете "мусорной" реформы, которая должна начать действовать по всей стране с 1 января следующего года. Во многих странах, включая Финляндию, мусорные свалки давно запрещены, а глубина переработки отходов стремится к 100 процентам. Может ли опыт других стран применим в России, обсуждали эксперты профильной секции Петербургского инновационного форума, который недавно закончил свою работу.

Циркулярная экономика - это не только способ сохранить окружающую среду, а еще и прибыльный бизнес, уверены финские эксперты.

- Опыт Лахти тому хороший пример, - полагает Пекка Тимонен, мэр города Лахти. - К 2020 году мы планируем отказаться от угля как источника энергии, а также выбрасывать не более трех процентов мусора - остальное должно идти в переработку.

По словам экспертов, город добился отличных результатов за очень короткий срок, а это значит, что успех достижим для любого региона мира. Главное - это не какие-то технологические новинки, а изменение психологии людей. Почти любые отходы можно сортировать и получать сырье для дальнейшего использования.

- Конечно, не может быть единой концепции переработки для всех городов, - говорит Матти Ниеминен, старший научный сотрудник Центра технических исследований Финляндии VTT.

Разработка любой индивидуальной технологии мусоропереработки должна начинаться с анализа потенциальных источников отходов и последующей выработки решений. Здесь важны все аспекты - даже дизайн упаковки продукции, которая в будущем должна перерабатываться.

Главное - это не технологические новинки, а изменение психологии людей. Любые отходы можно сортировать и получать сырье для дальнейшего использования

При оценке и выборе способа переработки мусора важно оценивать потребности циркулярной экономики, чтобы не выпускать продукцию, которая не нужна рынку.

Конечно, эффективность любой системы переработки "начинается" с введения раздельного сбора мусора. Даже удаление отдельных сегментов мусора - металла или стекла - может значительно сократить объемы выброса. Стимулировать потребителя, менять его психологию можно разными способами. Например, в Финляндии эффективно работает система депозитов за банки и бутылки - сдать их и получить деньги за них можно в любом супермаркете - при входе в каждый там стоят специальные терминалы. Кроме того, старую бытовую технику и электронику принимают пункты сбора опасных отходов и магазины, которые потом эту технику продают.

В ряде финских городов также эффективно работает система вакуумных мусоропроводов. Раздельно отходы "всасываются" в мусороприемники и по трубам доставляются на станции сортировки отходов.

Несмотря на позитивный опыт, петербургские чиновники полагают, что он в нашем регионе применим с оговорками. А начинать нужно, как всегда, с терминологии, уверен Кирилл Пащенко, заместитель председателя комитета по благоустройству правительства Санкт-Петербурга. Так, в федеральном законе сегодня нет такого понятия, как "мусор".

- Конечно, 100 процентов должно обрабатываться, но что делать дальше? - задает вопрос эксперт и полагает, что отдельные технологии в нашем регионе уже отработаны - они появились еще сорок - пятьдесят лет назад.

Вопрос этот, похоже, риторический, во многих регионов страны, к которым относится и Санкт-Петербург, ответа на него нет. По крайней мере, сейчас идет активное обсуждение законопроекта, по которому создание системы утилизации мусора в Северной столице может быть отложено до 2022 года..

Кстати

Роман Казаков, председатель совета директоров ГК "Нэорециклинг", руководитель направления "Экология" "Форсайт-флота", полагает, что в Санкт-Петербурге на первом этапе возможно разделение мусора на две фракции (мокрый и сухой) и не больше, потому что нет возможности установки большого количества баков для раздельного сбора мусора в центре города. Спасти ситуацию может переоборудование кухонь и установка в мойках устройств по измельчению пищевых отходов. Это решение будет выгодно как горожанам, так и производителям оборудования и переработчиков.