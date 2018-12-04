В городе Кировске Мурманской области, который по праву стал одним из наиболее известных лыжных курортов России, состоялись всероссийские соревнования по беговым лыжам "Хибинская гонка", в которых приняли участие более 230 спортсменов из 25 регионов России. Это рекордное количество участников "Хибинской гонки", которая прошла в Заполярье в третий раз при поддержке компании "ФосАгро" и администрации города.

Идеальная трасса

Состязания длились три дня: 23 ноября на старт вышли спортсмены, заявившиеся на гонки 5 и 10 километров классическим стилем, 24 ноября на лыжную трассу отправились спринтеры, а 25-го прошла гонка в свободном стиле. Это первые в Северо-Западном федеральном округе зимние старты Международной федерации лыжного спорта (FIS) на призы администрации города и "ФосАгро".

- Отрадно, что традиции начала спортивного лыжного сезона в Хибинах возрождаются и "Хибинская гонка" в Кировске становится традиционной. Надеюсь, что скоро эта гонка станет первой, открывающей сезон в стране, - подчеркнул первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин, обращаясь к участникам и гостям соревнований на торжественной церемонии их открытия.

С приветственным словом к участникам обратился почетный гость гонки - олимпийский чемпион Александр Легков. Он пожелал побед и новых рекордов и отметил:

- В Кировске есть все условия, чтобы растить чемпионов по лыжным гонкам, - отличный стадион, трассы мирового уровня, подходящий климат. "ФосАгро" создает в городе современную спортивную инфраструктуру - это и стадион "Тирвас", и горнолыжный курорт "Большой Вудъявр". Все очень комфортно и доступно. Благодаря этому растет популярность нашего вида спорта, дети встают на лыжи, тренируются и в будущем обеспечат спортивную славу нашей страны.

В 2018 году организаторам гонки доставила немало сложностей капризная северная погода. Ноябрь на Кольском полуострове выдался аномально теплым, и почти до самых соревнований шли дожди, не позволяющие должным образом подготовить трассы для гонки. К счастью, за четыре дня до соревнований дождь прекратился, но перед организаторами возникла задача подготовить 5-километровую трассу в рекордно короткие сроки. Это пришлось делать практически вручную. На искусственный снег надеяться не приходилось. Кировск располагает хорошим оборудованием для производства искусственного снега, но оно работает только при низкой температуре не выше минус 3 градусов и при низкой влажности. Но температура была выше этого уровня.

- Нам удалось заготовить некоторое количество искусственного снега для стадиона и разминочного круга, - отметил Антон Трушенко, директор спортивно-оздоровительного комплекса "Горняк" и судья соревнований. - Сама трасса была в очень плохом состоянии. Как только прошел первый снегопад, мы сформировали несколько бригад, которые возили снег из леса в волокушах и на старых баннерах для отсыпки трассы. В течение двух-трех дней работали даже ночью. Был момент, когда в этой работе участвовало около тысячи человек, которые насыпали, ровняли и трамбовали снег на трассе. Многие высказывали сомнения, успеем ли мы закончить работу. Но нам это удалось - за 12 часов до первой официальной тренировки участников соревнований, которая прошла 22 ноября, трассу уже можно было ровнять ратраками. Очень много людей приехало на гонку, и мы не могли их подвести.

"Я завидую кировчанам!"

По словам технического делегата Международной федерации лыжного спорта из Вологды Василия Чуранова, в нынешних аномальных погодных условиях организаторы сделали все возможное и даже невозможное, доведя трассу до идеального состояния.

Высоко оценили качество подготовки соревнований и профессионалы лыжного спорта - лыжники Сергей Крянин, Александр Легков и легендарная Светлана Ишмуратова, двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта РФ, которые по приглашению "ФосАгро" стали почетными гостями "Хибинской гонки".

- Каждый раз, приезжая в Кировск, я вижу, как меняется стадион и сам город, - поделилась впечатлениями Светлана Ишмуратова. - И каждый раз удивляюсь: Кировск находится вдали от Москвы, неподалеку от северных границ страны, и здесь все так хорошо! Трасса отличная, широкая, участники бегут на хороших лыжах. По плохой трассе на таких лыжах никогда не побежишь. Положа руку на сердце, я завидую кировчанам.

Тем не менее кировчанам есть куда расти, отметила знаменитая спортсменка. По ее мнению, Кировск имеет большие шансы на то, чтобы стать лыжным центром страны. А пока на стадионе "Тирвас" нужно построить еще одно здание, потому что число гостей и участников каждый год растет.

В Кировске есть все условия, чтобы растить чемпионов по лыжным гонкам, - отличный стадион, трассы мирового уровня, подходящий климат

- Проводить такой спортивный праздник в Кировске - для нас большая честь, - отметила Светлана Толстикова, заместитель директора Кировского филиала АО "Апатит" (группа "ФосАгро"). - Мы поддерживаем здоровый образ жизни северян и прилагаем все усилия, чтобы здесь, в Хибинах, был создан центр как лыжного, так и горнолыжного спорта. Наша компания вкладывает значительные средства в создание современных спортивных баз. Это очень перспективно, так как в городах Кировске и Апатиты природные условия позволяют раньше всех начинать и позже всех заканчивать лыжный сезон. Наша задача такова: вернуть в Хибины большой спорт, чтобы в открытии и закрытии сезона участвовало не менее полутора тысяч спортсменов.

Одним из таких шагов стало развитие спортивного центра "Тирвас", который включает в себя не только лыжные трассы и стадион, построенный в 2015 году, но и оздоровительный комплекс "Тирвас", в котором созданы прекрасные условия для проживания спортсменов. Здесь же, кроме того, создана отличная восстановительно-лечебная база для лыжников, где можно проводить все необходимые процедуры.

Отдельно стоит сказать и о самом стадионе "Тирвас", который был открыт в 2015 году. Он располагает модернизированной лыжной трассой, профиль которой расширен благодаря дополнительной отсыпке, а наличие освещенного участка в три километра позволит проводить тренировки в темное время суток. Зоны старта и финиша спроектированы с учетом правил по виду спорта "Лыжные гонки". Получен международный сертификат соответствия для кругов "5 км" и "1,5 км". Его построили в рамках муниципальной программы развития физкультуры, спорта и туризма.

Новые лыжные трассы созданы в соответствии со всеми требованиями FIS, чтобы кататься могли не только любители, но и профессионалы. Трассы оснащены необходимой электроникой на старте и финише, а спортсменам выдают браслеты с чипами, которые позволяют отслеживать их положение на лыжне, а также время прохождения трассы. В ходе соревнований время замеряют еще и вручную.

Сочетание двух этих методов сводит риск ошибки при подсчете результатов к минимуму. Новый комплекс - это 3,7 километра освещенных трасс, сервисный домик и другая инфраструктура для тренировок и соревнований разных уровней.

Нужен искусственный снег

Развитие спортивной инфраструктуры в Кировске продолжается. В ближайшем будущем здесь предполагается построить лыжероллерную трассу, которая позволит спортсменам тренироваться и летом.

Также у администрации Кировска и компании "ФосАгро" большие планы на искусственное оснежение стадиона - для этого будет приобретено новое оборудование, которое позволит в будущем году обеспечить проведение первых тренировочных сборов, завершение сезона и проведение первых соревнований по лыжному спорту.

Кстати

- Многие субъекты России располагают возможностями для проведения статусных соревнований, - отметила председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова. - Календарь мероприятий по лыжным гонкам очень плотный. Но Мурманская область уникальна тем, что снег здесь выпадает раньше, чем у других, и позже всех в стране мы заканчиваем сезон. Конечно, невозможно перенести сюда все соревнования, но уже сейчас здесь проходит порядка шести официальных стартов. Наша задача сейчас заключена в том, чтобы росло количество их участников, чтобы к нам чаще приезжали команды на тренировочные сборы из других регионов.

По ее словам, искусственное оснежение стадиона "Тирвас" позволит добиться того, чтобы в Кировск на сборы приезжала сборная команда России. Всем известно, что в Финляндии проходят официальные старты FIS, в которых участвует российская сборная.

- Мы встречались с ними и достигли предварительной договоренности о том, что если сбудутся планы по внедрению системы искусственного оснежения в Кировске, то они приедут к нам, - отметила Светлана Наумова. - Сейчас ведется проектирование этой системы, реализация этого проекта потребует некоторого времени.

Кстати, в 2017 году в Кировске проходил этап Кубка России, и представители российской Федерации лыжных гонок заявили, что видят область не только в стартах FIS, но и в проведении Кубка России. Блестящие лыжные перспективы Кировска открывают для Заполярья возможность привлечь сюда большой спорт.

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