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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

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Зачем ученик из Санкт-Петербурга создал профсоюз
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)
Десятиклассник из петербургской гимназии N 622 организовал в школе профсоюзную организацию, сейчас в нее вступили более 170 учеников. Подростки выдвинули к школе целый перечень требований, начиная от сокращения числа контрольных работ и заканчивая правом красить волосы в яркие цвета и так ходить на занятия.
Фото: Валерий Титиевский/РИА Новости Фото: Валерий Титиевский/РИА Новости
Фото: Валерий Титиевский/РИА Новости

Профсоюзного лидера зовут Леонид, ему 16 лет. Сам волосы не красит, учится на "четверки" и "пятерки". Перед началом учебного года он вместе с друзьями создал организацию, которую назвали "Ученик". В основном ее участники обсуждали учебный процесс. Буря грянула в ноябре, когда обо всем узнала директор гимназии.

Получилось некрасиво: около тридцати старшеклассников собрались на школьном футбольном поле, чтобы обсудить профсоюзные вопросы. Их увидела директор и вызвала Леонида на беседу. После этого, по словам школьника, руководство начало давить на самого десятиклассника и на его мать, которая работает учителем.Параллельно администрация выясняла, кто еще вступил в "несанкционированный" профсоюз. Леонид товарищей не сдает, но признается: многие после профилактических бесед от профсоюзной деятельности отходят.

По мнению подростков, в день должно быть не больше трех контрольных работ

В гимназии есть совет школы, в классах - старосты. Но по мнению Леонида, система носит скорее декоративный характер, и повлиять на учебный процесс сами подростки не могут.

- Ученик хочет как-то выразиться, ничего особенного не происходит. Никто его отчислять не собирается, он как учился, так и будет продолжать. Он имеет право на свое мнение относительно системы образования, - говорит Марина Станкевич, пресс-секретарь администрации Выборгского района города.

Чиновница подчеркивает: взгляды школьника - это его сугубо личное дело, а учебный процесс регламентируется целым рядом нормативов. Частоту контрольных в районе уже проверили, ничего противоречащего регламентам не обнаружили. В комитете по образованию Петербурга оснований вмешиваться в ситуацию не нашли, но подчеркнули: если общественная организация не мешает учебному процессу, то ничего плохого в ней нет.

Фото: Сергей Михеев
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- Ученики - это главные участники педагогического процесса. Поэтому важно, чтобы школьники могли донести свою позицию, - считает председатель петербургского отделения Всероссийского педагогического собрания Константин Тхостов. - Ход, который выбрали ученики конкретной гимназии, он, конечно, оригинальный, но вполне вписывается в реалии сегодняшнего дня. В конце концов, профсоюзы есть у учителей, у врачей, чем ученики-то хуже? Плохо, что ситуация дошла до обострения. Школа - это модель нашей жизни, и в старших классах ученикам как никогда важно понять, какие существуют элементы гражданского общества, как с ними работать. И очень важно, чтобы этот опыт был позитивным.

Сейчас Леонид на больничном, директор дает объяснения в различных инстанциях. А в самой гимназии атмосфера бурлит. Часть учеников и педагогов считают, что школьник перегнул палку. Тем более что одна из его последних идей - забастовка за отмену ЕГЭ - мягко говоря, звучит провокационно. Другие уверены, что это способ для подростков быть услышанными.

Официально

- Министерство поддерживает инициативность со стороны учащихся во всех аспектах образовательной деятельности, если она несет в себе созидательное, а не деструктивное начало, - сообщили "РГ" в Министерстве просвещения РФ. - В этом смысле "баррикады" вряд ли способны привести к какому-либо развитию. Отметим, что система ЕГЭ во многом поддерживает учеников из всех регионов. В частности, давая им равную возможность поступить в ведущие университеты вне зависимости от места проживания. Работа над совершенствованием систем итоговой аттестации ведется непрерывно. Мы открыты к предложениям, в том числе и со стороны учащихся.

Подготовила Ксения Колесникова

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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