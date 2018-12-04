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04.12.2018 13:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Алексей Каспржак объявил об уходе с поста директора "Артека"

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек" Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек"
Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек"

Директор Международного детского центра "Артек" сообщил журналистам о своем уходе с поста директора лагеря.

- Планы у меня обширные, но я не могу пока сказать, куда иду работать. Могу сказать, что передо мной стоит большая и амбициозная задача, придет время, когда я смогу ее озвучить, - сказал Алексей Каспржак.

Фото: Юлия Суконкина
Иностранцев заинтересовали образовательные технологии "Артека"

По его словам, новый проект связан с детьми и образованием. Останется ли он в Крыму или уедет на материк, Каспржак не уточнил. Исполняющим обязанности директора МДЦ будет его первый заместитель Игорь Зобов.

- Я считаю, что в моей команде достаточно людей, которые могли бы занять этот пост, - отметил Каспржак.

Но назначать нового руководителя будет учредитель МДЦ - правительство РФ.

Также Каспржак считает, что было бы логичным проведение всероссийского конкурса на замещение данной должности. И критериями при отборе должны быть не только квалификация соискателя, но и его идеи относительно стратегии развития лагеря.

Справка "РГ"

Алексей Каспржак занял должность директора МДЦ в 2014 года после воссоединения Крыма с Россией. За пять лет пропускная способность "Артека" увеличена с 6 до 40 тысяч детей в год. За это время лагерь посетили 120 тысяч детей, в том числе более 3200 иностранцев. Инфраструктура "Артека" приведена в соответствие с международными стандартами: реконструировано более 280 тысяч квадратных метров жилых, образовательных, спортивных, сервисных площадей.

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