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04.12.2018 14:45
Проект: В регионах

Астраханскую икру будут отправлять в Татарстан

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)
В Татарстане, как и в Астраханской области, активно развивается рыбоводческий комплекс. Икру для выращивания мальков предприниматели из Татарстана готовы покупать в Астраханской области. Информация об этом прозвучала на встрече глав двух регионов во время визита в Татарстан астраханской делегации
Фото: Максим Коротченко Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

Целью рабочей поездки врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова в один из самых экономически развитых российских регионов было посмотреть научно-технический потенциал республики, перенять опыт и заключить соглашение о сотрудничестве.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
За астраханской рыбой на "Золотой осени" выстроилась очередь

- Для нас Татарстан - это республика, в которой умеют реализовать самые смелые, прорывные замыслы. И здесь есть чему поучиться, - определил миссию визита Сергей Морозов.

За три дня астраханская делегация посетила агропромышленный и ИТ-парк, технополис "Химград", объекты спортивной инфраструктуры и крупный рыбоводческий комплекс "Биосфера-фиш". Представители Астраханской области были приятно удивлены размахом предприятия: первая очередь завода занимает площадь 1,5 тысячи квадратных метров.

В Астраханской области, по словам и. о. министра сельского хозяйства региона Алексея Галкина, сейчас 27 хозяйств, занимающихся аквакультурой. Ежегодно они производят более тысячи тонн мяса осетровых и 15 тонн черной икры. И астраханцы готовы делиться с коллегами из Татарстана икрой для выращивания мальков и технологиями, которые они применяют в рыбоводстве.

Главным же событием стало подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между двумя регионами.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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- Я уверен, что в рамках соглашения мы активизируем контакты между нашими регионами. Мы не просто имеем общие экономические интересы, у нас общая история, много культурных связей, - заметил президент Татарстана Рустам Минниханов. - Астраханская область - один из динамично развивающихся регионов России. Мы заинтересованы в сотрудничестве в области машиностроения и судостроения, есть хорошие перспективы в области нефтегазохимии.

В свою очередь, Сергей Морозов отметил, что укреплению деловых связей может послужить открытие прямого авиасообщения Казань - Астрахань. Кстати, такие рейсы уже готова выполнять авиакомпания из Татарстана.

Справка

Межрегиональные связи Татарстана и Астраханской области основывались на подписанном в 2006 году соглашении о сотрудничестве. Ежегодный товарооборот региона с республикой составляет около полумиллиарда рублей. Из Татарстана в Астрахань поставляют легковые и грузовые автомобили, продукты питания, синтетический каучук и листовое стекло. Из Астрахани в республику везут овощи и томатное пюре, рыбу и рыбные продукты, соль и кондитерские изделия.

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