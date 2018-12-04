Директор "Артека" ушел со своего поста

Директор Международного детского центра "Артек" сообщил об уходе со своего поста.

- Планы у меня обширные, но я не могу пока сказать, куда иду работать, - сказал Алексей Каспржак. По его словам, новый проект связан с детьми и образованием.

И.о. директора МДЦ будет его первый зам Игорь Зобов. "Я считаю, что в моей команде достаточно людей, которые могли бы занять этот пост", - отметил Каспржак. Однако назначать нового руководителя будет учредитель МДЦ - правительство РФ.

Справка "РГ"

Алексей Каспржак занял должность директора МДЦ в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. За пять лет пропускная способность "Артека" увеличена с 6 до 40 тысяч детей в год. За это время лагерь посетили 120 тысяч детей, в том числе более 3200 иностранцев. Инфраструктура "Артека" приведена в соответствие с международными стандартами: реконструировано более 280 тысяч квадратных метров жилых, образовательных, спортивных, сервисных площадей.