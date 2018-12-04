Две подлодки ЧФ в Черном море поразили морские и береговые цели

Подводные лодки Черноморского флота "Ростов-на-Дону" и "Старый Оскол" на учениях в Черном море уничтожили морские и береговые цели условного противника. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев.

Проходя боевую подготовку, экипажи экстренно вывели субмарины в морские полигоны Черного моря, после чего выполнили задачи поиска, сопровождения и уничтожения целей электронными пусками ракет.

Далее подводники проведут глубоководные погружения, лягут на грунт, а затем отработают действия при аварийном всплытии.

Справка "РГ"

ПЛ "Ростов-на-Дону" и "Старый Оскол" - две из шести субмарин модернизированного серийного проекта 636.3 "Варшавянка". Построены на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге для Черноморского флота. Подлодки этой серии считаются одними из наименее шумных в мире. За скрытность в НАТО их прозвали "Черными дырами". Вооружены четырьмя пусковыми установками крылатых ракет "Калибр-НК", шестью торпедными аппаратами, переносными зенитными комплексами.