Как молодая семья создала с нуля кроликоферму в Ростовской области

Жители Неклиновского района Ростовской области Анна и Роман Пудышевы когда-то работали на крупном заводе, но мечтали открыть свое дело. Первая их семейная ферма, построенная на берегу Таганрогского залива, была уничтожена наводнением. Погибло больше 1,5 тысячи кроликов. Но предприниматели не сдались. Сейчас они выращивают 18 тысяч кроликов в год и планируют вдвое увеличить поголовье.

Грант отдали ушастым

Донские кролиководы закончили химико-технологический университет в Иваново. Учились на последнем курсе, когда в поисках перспективных кадров вуз посетили представители крупного ростовского химзавода. Выбрали их, даже не зная, что это муж и жена.

Роман проработал на предприятии несколько лет, потом ушел в книжное издательство, а когда грянул кризис, открыл хлебный ларек. Позже увлекся индюшиным проектом предпринимателя Вадима Ванеева.

- Нам предложили взять несколько торговых павильонов в лизинг. Я рискнул и месяца три работал в убыток. Мясо индейки продавалось со скрипом, поэтому тушки птиц перерабатывали на консервы. Однако благодаря продуманному маркетингу индейка стала востребованным продуктом. Индюшатину оценили, и она перестала залеживаться на полках. Компания быстро переориентировалась на столичный регион и ограничила поставки местным дистрибьюторам. Надо было срочно менять ассортимент. Курица - банально, свининой и говядиной торгует каждая мясная лавка. Но самое главное - хотелось уйти от посредничества к производству и построить по примеру индюшиной кроличью ферму. Кролиководство считается весьма перспективным делом. В стране еще нет острой конкуренции. Поэтому моей первоначальной задачей стала правильная организация бизнеса, - говорит молодой фермер.

Тестовый крольчатник производительностью одна тонна мяса в месяц Роман вместе с тестем возвели на своем земельном участке в селе Морской Чулек. Эта ферма пострадала при наводнении. Но не бывает худа без добра. В 2012 году минсельхоз России объявил конкурс среди начинающих фермеров, из 120 соискателей из Ростовской области победили 14 предпринимателей, в том числе Роман Пудышев. Проект Романа по производству крольчатины отличался конкретными финансовыми выкладками и знанием дела.

- Среди подавших заявки конкурсантов Пудышев был единственный кроликовод, поэтому комиссия внимательно рассмотрела его проект и сразу одобрила. Молодому предпринимателю был предоставлен грант в 1,5 миллиона рублей, - говорит начальник управления развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Татьяна Снитко.

Так супруги получили первую часть стартового капитала и приобрели разрушающуюся свиноферму бывшего колхоза "Колос" в селе Самбек, что под Таганрогом.

Кролики очень боятся шума. Поэтому в крольчатнике Пудышевых постоянно звучит классическая музыка

Второй грант минсельхоза - 5 млн 400 тысяч рублей - истратили на то, чтобы закупить маточное стадо кроликов и кардинально переоборудовать помещение. Клетки, кормушки, поильники изготовили самостоятельно. Установили автоматизированные системы уборки, вентиляции и поддержания микроклимата и дезинфекции. Производить крольчатину в промышленных масштабах супруги стали в 2016 году.

Контракт на поставку поголовья Пудышевы заключили с крупным селекционным центром во Франции. Переговоры и различные согласования длились восемь месяцев, и в конце концов французские бройлеры хиколь прибыли на ферму в село Самбек.

Под музыку Вивальди

- Гибридный вид кроликов хиколь - мясная порода, отличается скороспелостью и высокими качественными характеристиками. Но она подвержена различным болезням, поэтому в цехах надо тщательно соблюдать санитарные нормы. Да и вообще кролики - чрезвычайно привередливые представители животного мира. В связи с этим крольчатники рекомендуется строить подальше от автомагистралей, аэропортов, других ферм и водоемов. Кролики очень боятся шума. Поэтому в крольчатнике постоянно звучит классическая музыка, чтобы раздающиеся в тишине голоса не пугали зверьков. Обычно же работницы фермы включают для своих подопечных радио.

Один из принципов ведения бизнеса донского кроликовода - никогда не брать кредитов.

- Банки предлагают очень высокие ставки, в том числе и для сельхозпроизводителей. Поэтому мы стараемся грамотно распределять собственные средства. Вся бухгалтерия лежит на моей жене Анне, также она занимается поиском заказчиков. На нашем семейном производстве супруга заменяет 10 человек, - с гордостью говорит Роман.

Направление - на Урал

Достаточно высокую цену на диетическую крольчатину (в крупных торговых сетях продают по 400-470 рублей за килограмм, в локальных - 425) предприниматель объясняет в первую очередь дороговизной кормов. 80 процентов себестоимости мяса кролика - специальный комбикорм с добавкой топинамбура. При неправильной кормежке производительность хиколей ухудшается. Им не хватает жизненных сил, отсюда и болезни, и непродуктивное потомство.

Очень дорого, по словам Романа, обходятся ветеринарные услуги.

- Раньше обследование тушки крола в Ростовской области обходилось в 36 рублей, сейчас - 12, и это все равно дорого. Для сравнения: на Кубани ветеринары берут за аналогичную услугу 5 рублей, в Брянске - полтора. Если учесть, что производство крольчатины - узкий сегмент и на данном рынке очень высока конкуренция, то даже разница в себестоимости в 5-6 рублей играет огромную роль. Нас спасает мобильность: допустим, локальная сеть просит 20 килограммов - и мы тут же осуществляем доставку. Реализаторам мы продаем мясо кроликов по цене 250 рублей за один килограмм, - рассказывает Роман.

Постепенно донская кроликоферма расширяет рынки сбыта. Продукция реализуется в супермаркеты Крыма, планируются поставки на Урал.

Недавно заключен контракт с крупнейшим на Юге России комбинатом детского питания. Когда выбирали поставщика, был проведен независимый аудит, и мясо кролика донской фермы наиболее соответствовало предъявляемым ветеринарным требованиям. А вот крупным торговым сетям предприниматели предпочли локальные.

По словам Романа, представители крупного ретейла, чтобы привлечь покупателей, сильно демпингуют, поэтому стараются приобрести мясо подешевле.

В ближайшем будущем на семейной ферме Пудышевых планируется производить 20-24 тонны крольчатины в месяц. Один из старых заброшенных корпусов бывшей свинофермы - следующий на реконструкцию, и меньше чем через год здесь с комфортом будет обитать 16-тысячное поголовье.