Как молодая семья создала с нуля кроликоферму в Ростовской области

Грант отдали ушастым
Донские кролиководы закончили химико-технологический университет в Иваново. Учились на последнем курсе, когда в поисках перспективных кадров вуз посетили представители крупного ростовского химзавода. Выбрали их, даже не зная, что это муж и жена.
Роман проработал на предприятии несколько лет, потом ушел в книжное издательство, а когда грянул кризис, открыл хлебный ларек. Позже увлекся индюшиным проектом предпринимателя Вадима Ванеева.
- Нам предложили взять несколько торговых павильонов в лизинг. Я рискнул и месяца три работал в убыток. Мясо индейки продавалось со скрипом, поэтому тушки птиц перерабатывали на консервы. Однако благодаря продуманному маркетингу индейка стала востребованным продуктом. Индюшатину оценили, и она перестала залеживаться на полках. Компания быстро переориентировалась на столичный регион и ограничила поставки местным дистрибьюторам. Надо было срочно менять ассортимент. Курица - банально, свининой и говядиной торгует каждая мясная лавка. Но самое главное - хотелось уйти от посредничества к производству и построить по примеру индюшиной кроличью ферму. Кролиководство считается весьма перспективным делом. В стране еще нет острой конкуренции. Поэтому моей первоначальной задачей стала правильная организация бизнеса, - говорит молодой фермер.
Тестовый крольчатник производительностью одна тонна мяса в месяц Роман вместе с тестем возвели на своем земельном участке в селе Морской Чулек. Эта ферма пострадала при наводнении. Но не бывает худа без добра. В 2012 году минсельхоз России объявил конкурс среди начинающих фермеров, из 120 соискателей из Ростовской области победили 14 предпринимателей, в том числе Роман Пудышев. Проект Романа по производству крольчатины отличался конкретными финансовыми выкладками и знанием дела.
- Среди подавших заявки конкурсантов Пудышев был единственный кроликовод, поэтому комиссия внимательно рассмотрела его проект и сразу одобрила. Молодому предпринимателю был предоставлен грант в 1,5 миллиона рублей, - говорит начальник управления развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Татьяна Снитко.
Так супруги получили первую часть стартового капитала и приобрели разрушающуюся свиноферму бывшего колхоза "Колос" в селе Самбек, что под Таганрогом.
Второй грант минсельхоза - 5 млн 400 тысяч рублей - истратили на то, чтобы закупить маточное стадо кроликов и кардинально переоборудовать помещение. Клетки, кормушки, поильники изготовили самостоятельно. Установили автоматизированные системы уборки, вентиляции и поддержания микроклимата и дезинфекции. Производить крольчатину в промышленных масштабах супруги стали в 2016 году.
Контракт на поставку поголовья Пудышевы заключили с крупным селекционным центром во Франции. Переговоры и различные согласования длились восемь месяцев, и в конце концов французские бройлеры хиколь прибыли на ферму в село Самбек.
Под музыку Вивальди
- Гибридный вид кроликов хиколь - мясная порода, отличается скороспелостью и высокими качественными характеристиками. Но она подвержена различным болезням, поэтому в цехах надо тщательно соблюдать санитарные нормы. Да и вообще кролики - чрезвычайно привередливые представители животного мира. В связи с этим крольчатники рекомендуется строить подальше от автомагистралей, аэропортов, других ферм и водоемов. Кролики очень боятся шума. Поэтому в крольчатнике постоянно звучит классическая музыка, чтобы раздающиеся в тишине голоса не пугали зверьков. Обычно же работницы фермы включают для своих подопечных радио.
Один из принципов ведения бизнеса донского кроликовода - никогда не брать кредитов.
- Банки предлагают очень высокие ставки, в том числе и для сельхозпроизводителей. Поэтому мы стараемся грамотно распределять собственные средства. Вся бухгалтерия лежит на моей жене Анне, также она занимается поиском заказчиков. На нашем семейном производстве супруга заменяет 10 человек, - с гордостью говорит Роман.
Направление - на Урал
Достаточно высокую цену на диетическую крольчатину (в крупных торговых сетях продают по 400-470 рублей за килограмм, в локальных - 425) предприниматель объясняет в первую очередь дороговизной кормов. 80 процентов себестоимости мяса кролика - специальный комбикорм с добавкой топинамбура. При неправильной кормежке производительность хиколей ухудшается. Им не хватает жизненных сил, отсюда и болезни, и непродуктивное потомство.
Очень дорого, по словам Романа, обходятся ветеринарные услуги.
- Раньше обследование тушки крола в Ростовской области обходилось в 36 рублей, сейчас - 12, и это все равно дорого. Для сравнения: на Кубани ветеринары берут за аналогичную услугу 5 рублей, в Брянске - полтора. Если учесть, что производство крольчатины - узкий сегмент и на данном рынке очень высока конкуренция, то даже разница в себестоимости в 5-6 рублей играет огромную роль. Нас спасает мобильность: допустим, локальная сеть просит 20 килограммов - и мы тут же осуществляем доставку. Реализаторам мы продаем мясо кроликов по цене 250 рублей за один килограмм, - рассказывает Роман.
Постепенно донская кроликоферма расширяет рынки сбыта. Продукция реализуется в супермаркеты Крыма, планируются поставки на Урал.
Недавно заключен контракт с крупнейшим на Юге России комбинатом детского питания. Когда выбирали поставщика, был проведен независимый аудит, и мясо кролика донской фермы наиболее соответствовало предъявляемым ветеринарным требованиям. А вот крупным торговым сетям предприниматели предпочли локальные.
По словам Романа, представители крупного ретейла, чтобы привлечь покупателей, сильно демпингуют, поэтому стараются приобрести мясо подешевле.
В ближайшем будущем на семейной ферме Пудышевых планируется производить 20-24 тонны крольчатины в месяц. Один из старых заброшенных корпусов бывшей свинофермы - следующий на реконструкцию, и меньше чем через год здесь с комфортом будет обитать 16-тысячное поголовье.