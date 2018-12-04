В июне 2019 года стадионы, построенные к чемпионату мира по футболу, передадут в собственность регионов. Первое время федеральный центр будет оказывать поддержку в содержании грандиозных спортсооружений, но затем расходы целиком лягут на местный бюджет. В принципе, такие объекты способны и сами зарабатывать деньги. Но есть ли в регионах понимание того, как это сделать?

"Волгоград-арена" сегодня является домашней "поляной" клуба "Ротор", выступающего в Футбольной национальной лиге. В этом дивизионе каждая команда проводит по 19 игр на своем поле. Возможно увеличение количества домашних встреч за счет успешного выступления в Кубке России. Волгоградский коллектив имеет лучшую посещаемость в ФНЛ. Да, здесь, несомненно, сказывается эффект новизны. Многим даже далеким от футбола людям хотелось посетить такое грандиозное сооружение. Но вообще резервы для заполняемости трибун у "Ротора" есть. Все-таки спортивные традиции в городе сильны. И если так ходят на команду, занимающую 15-е место, то при более яркой и результативной игре логично ожидать притока болельщиков.

- Мы разработали пятилетний бизнес-план использования арены. Задача - к 2024 году вывести стадион на самоокупаемость. Кроме футбольных матчей мы намерены проводить значимые культурные мероприятия. На шестое сентября 2019 года запланирован концерт группы "Ленинград", перед которым будет закуплено специальное покрытие для газона. В целом мы планируем до 25 крупных мероприятий в год на футбольном поле. Есть на стадионе и площади для спортивного и семейного досуга. Прилегающая территория тоже может быть использована, - комментирует перспективы стадиона председатель облтуризма Аркадий Грушко.

Кстати, первое неспортивное мероприятие, медицинская выставка, на арене уже прошло. Это направление тоже имеет неплохие перспективы. Еще здесь планируется создать музей истории волгоградского спорта. Согласование стратегии идет при тесном взаимодействии с двумя десятками потенциальных арендаторов. Бизнес-план получил положительную оценку ученых Волгоградского госуниверситета (ВолГУ). Теперь документ направлен в Минспорта РФ на согласование.

- Бизнес-план составлен с учетом предназначения арены и использования ее коммерческого потенциала. Мы дали свои рекомендации, как использовать стадион для проведения международных соревнований. Ведь помимо взрослых есть юношеские чемпионаты мира и Европы. В Москве на матчи юношеской Лиги чемпионов ходит мало народу. А в Краснодаре на стадион пришли 37 тысяч зрителей. Если бы молодежный состав ЦСКА и "Реала" сыграл в Волгограде, у нас бы все 45 тысяч пришли, - прокомментировал "РГ" заведующий кафедрой менеджмента ВолГУ Сергей Коробов.

Сейчас регионы, получившие новые стадионы, внимательно изучают опыт друг друга, обмениваются информацией. Пока все договоренности об аренде и проведении массовых мероприятий ведет ФГУП "Спорт-ин", которое занимается и эксплуатацией арен. Потом в Волгоградской области будет создана специальная управляющая компания. С февраля она займется всеми вопросами функционирования стадиона совместно с федеральным управляющим.

В Ростовской области на стадионе, по словам заместителя губернатора региона Игоря Гуськова, после окончания ЧМ-2018 проведено уже девять игр чемпионата РФПЛ и товарищеская встреча между национальными сборными командами России и Чехии.

- Среднее число болельщиков на этих матчах - свыше 30 тысяч. Конечно, во многом число зрителей зависит от игры ФК "Ростов" и наличия интересных соперников. Мы проводим мониторинг, от которого зависит и политика цен. Кроме того, по инициативе главы региона дети до 13 лет проходят на стадион бесплатно. В итоге каждый матч вместе с родителями посещает около 2,5 тысячи юных болельщиков. Еще около 500 - 600 билетов получают бесплатно ребята из детских домов и воспитанники спортивных школ, - отметил Игорь Гуськов.

Если волгоградцы еще только планируют звездные концерты на своем стадионе, то на "Ростов-арене" в сентябре уже выступил рэпер Василий Вакуленко (Баста), собравший 35 тысяч зрителей. Для шоу из Москвы привезли более 150 тонн оборудования (в том числе 60-метровые экраны) и три сотни специалистов. Чтобы уникальный травяной газон поля не пострадал, его на время выступления артистов накрыли специальной плиткой.

Как отметила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на совещании с регионами, посвященном вопросам использования наследия ЧМ-2018, таких результатов привлечения зрителей на стадионы, как Ростов-на-Дону, не добился пока никто. Она поручила регионам составить план работы по привлечению любителей футбола на арены, учитывая опыт дончан.

Кстати, сейчас в региональном минспорта выбирают подрядную организацию, которая разработает бизнес-план вывода "Ростов-арены" на рентабельность к 2023 году. Расходы на содержание арены до 2020 года ложатся на федеральный бюджет, в 2020 - 2023 годы 95 процентов будет финансироваться из федерального бюджета, пять процентов - из областного. По расчетам региональных властей, содержание стадиона "Ростов-арена" обойдется в 230 - 250 миллионов рублей в год. .

Как у соседей

Сочинский стадион "Фишт" был построен к 2014 году, именно на нем проводилась церемония открытия и закрытия зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. Сразу после Игр-2014 его начали реконструировать: предстояло сделать специальную футбольную арену. Были возведены дополнительные трибуны, засеяно газоном поле, изменены и подтрибунные помещения - раздевалки и пресс-центр. На все эти работы, по официальным данным, потребовалось более 3,8 миллиарда рублей. В новом качестве арену увидели уже в 2017 году, когда здесь проходили матчи Кубка конфедераций. Потом еще понадобилось какое-то время, чтобы довести ее до полной готовности к чемпионату мира по футболу 2018 года. Сейчас же "Фишт" обзавелся своей командой, ею стал "Динамо СПб", официально сменивший название на ФК "Сочи" и переехавший из Санкт-Петербурга в олимпийскую столицу. Правда, первые несколько игр клубу в первенстве ФНЛ все же пришлось провести не на новой домашней арене, необходимо было привести ее в порядок после мундиаля. Однако уже с августа матчи проходят именно на этом стадионе.