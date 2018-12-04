Правительство РФ продлило для Крыма и Севастополя действие особых норм в сфере имущественных и земельных отношений до 1 января 2023 года, а для градостроительства - до 31 декабря 2020 года. Почему возникла такая необходимость и поможет ли это навести порядок, выяснял корреспондент "РГ".

Отложенный платеж

- В 2014 году, когда шла речь об интеграции Крыма в РФ, некоторые вопросы можно было решить быстро, а некоторые требовали более длительного времени, - рассказал "РГ" министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов. - Так, в сфере имущественных и земельных отношений нужно было завершить переоформление всех документов на участки и внести эти сведения в кадастр, в градостроительстве предстояло подготовить документацию, которая является основой всего.

Многое уже сделано, но не все. Поэтому, как сказано в правительственном законопроекте, для завершения оформления и переоформления прав граждан и юрлиц на земельные участки и другие объекты недвижимости, а также для реализации масштабных инфраструктурных проектов Крым и Севастополь смогут установить до 2023 года особенный порядок регулирования имущественных и земельных отношений.

- Сейчас актуальные вопросы для предпринимателей - это получение разрешения на строительство в связи с окончанием действия особенного порядка в сфере градостроительства, а также расчет земельного налога и арендной платы исходя из кадастровой стоимости, - рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Крыму Светлана Лужецкая. - Анализ показал, что если сейчас применить этот расчет, то стоимость аренды для физических и юрлиц может резко вырасти, от 2 до 20 раз. Поэтому применять кадастровую оценку при налоговых расчетах будут с 1 января 2020 года.

Недопланировали

В градостроительной сфере тоже не все сделано. При переходе Крыма под российскую юрисдикцию в некоторых городах были украинские градостроительные документы. Естественно, они не соответствовали российским нормам, поэтому в ФЦП выделили около 900 миллионов рублей на подготовку новых.

- Мы рассчитываем, что все генпланы утвердят до конца текущего года, максимум в начале следующего, - рассказал Сергей Кононов. - Но предстоит еще утвердить правила землепользования и застройки, далее провести имущественные и кадастровые работы. Вы представляете, сколько документов выходит на каждый населенныйпункт, где уже сложились земельные и имущественные отношения?

Например, генплан Евпатории на общественных слушаниях вызвал у жителей вопросы и недовольство. Непростая ситуация и в курортном городе Саки, где вокруг лечебного озера несколько десятилетий назад образовалась производственная застройка. И что теперь с ней делать, непонятно, в генплане нет ответа на этот вопрос. Поэтому его решили утвердить с картой разногласий: то есть 90 процентов генплана будет работать, люди могут приобретать или строить жилье, переоформлять квартиры и офисы, а спорная территория останется за скобками.

- Очень важно, чтобы не пострадали честные приобретатели, - продолжает министр. - Вместе с тем часто бывают ситуации, когда подделывают украинские документы, пользуясь их легитимностью в Крыму. Много таких случаев с объектами незавершенного строительства, собственники которых находятся на Украине. Представляете, какие возможности для мошенничества: подделать документы на дорогостоящую южнобережную недвижимость, пусть и недостроенную. Сейчас мы работаем вместе с правоохранительными органами, но единственно правильный путь - скорейшее утверждение российской градостроительной документации и на ее базе выдача уже российских документов.

Высотка в парке

Юрист Кирилл Медведев считает, что многих каверзных ситуаций можно избежать, если бы в 2014 году в Крыму отменили ранее выданные разрешения на строительство, которое еще не началось, а действие украинских генпланов продлили. Но Госсовет Крыма сделал наоборот. В результате разгулялись мошенники: на земельных участках под частные дома выросли десятки многоквартирных.

- Основная проблема Крыма - принятие в 2014 году Госсоветом двух постановлений о порядке выполнения строительных работ и порядке принятия в эксплуатацию завершенных объектов, - объясняет он. - Они стали аналогом разрешения на строительство, которое прописано в Градостроительном кодексе, и аналогом разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Но в кодексе разрешение на строительство привязано к градостроительной документации, которой должен соответствовать пакет документов застройщика. В Республике Крым на тот момент фактически украинские генпланы уже не действовали, а новый порядок, который должен был определить Совмин, так и не утвердили. Это дало возможность строить где хочешь, без ограничений.

Так в 2016 году появилась 18-этажка прямо в парке "Мир" в Симферополе. В украинский период на месте снесенного кинотеатра оставался фундамент, который собственник зарегистрировал как недострой и заключил договор аренды земельного участка под ним. А учитывая, что все украинские документы на строительство Госсовет Крыма узаконил в 2014 году, собственник продал этот фундамент одному из застройщиков. Позже на нем и выросла 18-этажка. Когда начались судебные разбирательства и Совмин пытался остановить стройку, суд сослался на постановление Госсовета о порядке выполнения строительных работ.

- Я на сто процентов уверен, что постановления Госсовета приняли, чтобы создать рай для застройщиков: фактически они получили возможность строить где и что хотят - говорит Кирилл Медведев. - Неслучайно республиканская прокуратура внесла протест на постановление N 746-1/15, но Госсовет его отклонил. Для сравнения: в Севастополе в 2014 году отменили все украинские разрешения на объекты, строительство которых не начато, потому что проверить их законность было невозможно. Более того, в Севастополе запретили строительство в парках.

Многоквартирный гараж

Больше всего незаконных многоэтажек появилось на южном берегу. Департамент муниципального контроля администрации Ялты насчитал около сотни таких строений.

- Стоимость квадратных метров жилья в Ялте существенно превышает среднюю по Крыму, и еще в украинские времена это привлекало любителей легкой наживы, которые пытались выдавить из каждого клочка максимальную прибыль. Они возводили многоквартирные высотки, не особо беспокоясь о соблюдении законов, строительных норм и правил, - говорит глава администрации Ялты Алексей Челпанов. - Используя переходный период, несогласованность законодательства и отсутствие генплана Ялты, застройщики развернули просто варварское наступление. На землях, выделенных до 2014 года гражданам под индивидуальное жилое строительство, на глазах начали расти многоэтажные бетонные монстры, уродуя ландшафт и сметая зеленые насаждения.

Такая недвижимость оказалась проблемой и для жильцов этих домов, и для власти.

- Это бич ЮБК, когда на месте частной застройки возводили многоэтажный дом, в котором продавали не отдельную квартиру, а долю в объекте недвижимости, - объясняет Сергей Кононов. - Приобретая такое жилье, люди рассчитывают его каким-то образом узаконить. Но это объекты самовольного строительства, с превышением параметров, не подключенные к сетям, потому что мощность сетей на землях ИЖС не рассчитана на многоквартирную застройку.

Ни на какие предписания органов власти застройщики не реагируют, более того, отстаивают свои права в суде. Что делать с бетонными "монстрами", уже около года безрезультатно обсуждают в Совмине. Для борьбы с ними был принят закон ЗРК N 409 об архитектурно-планировочных зонах. Но условия сноса самостроя в нем не определены. На минувшей неделе была создана комиссия, в которую вошли представители правоохранительных и надзорных органов. Ей предстоит проанализировать все проблемные объекты, разделив их на три группы. В первую войдут те, которые можно сдавать в эксплуатацию без какой-либо корректировки. Объекты, где есть определенные проблемы, которые можно устранить, приняв соответствующие нормативные акты, войдут во вторую группу. А в третью попадут те здания, которые оформить в собственность нельзя из-за нарушения целого ряда норм и законов. Каждый такой объект рассмотрят индивидуально, после чего все собранные материалы передадут в прокуратуру.

Продолжение следует

Для законопослушных предпринимателей продление особых полномочий органов власти Крыма еще на несколько лет, по сути, ничего не изменит. Объекты, строительство которых уже начато, они смогут спокойно завершить. Сейчас готовится проект закона "О регулировании отдельных отношений в сфере строительства", куда будут включены все основные положения, регулирующие отрасль.

- Если на выделенные в украинский период участки разработан проект, получены разрешительные документы и ведется строительство, то для застройщиков главное - привести документы в соответствие с российскими, - говорит Сергей Кононов. - На это требуется время, но мы думаем сделать это переоформление декларативным. Другое дело, если, имея украинские документы на строительство, застройщик так и не приступил к нему. Таких предпринимателей мы будем брать под особый контроль.