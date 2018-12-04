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04.12.2018 19:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Право передачи

Каршеринг объединил курортные города Черного моря
Текст: Ольга Максимова
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)
Более полутора тысяч каршеринговых автомобилей ежедневно курсируют по городам Краснодарского края, большая часть из них в курортных Сочи, Геленджике, Анапе и Новороссийске. Гости и жители региона "распробовали" услугу, которая не только позволяет с легкостью добраться даже до самых дальних объектов турпоказа, но и совершить путешествие вдоль побережья.
В Сочи каршеринг пользуется спросом в основном у туристов из Москвы и Петербурга - они уже привыкли к этому сервису. Фото: Виктор Васенин/РГ В Сочи каршеринг пользуется спросом в основном у туристов из Москвы и Петербурга - они уже привыкли к этому сервису. Фото: Виктор Васенин/РГ
В Сочи каршеринг пользуется спросом в основном у туристов из Москвы и Петербурга - они уже привыкли к этому сервису. Фото: Виктор Васенин/РГ

Рынок каршеринга бурно развивается с 2015 года, правда, в основном в крупных городах. Наибольшее количество компаний и, соответственно, автомобилей пока только в двух столицах. Сейчас каршеринг дотянулся и до Кубани. На территории Краснодарского края работает уже пять компаний. На выбор предлагают более десяти различных моделей авто. Цены разнятся в зависимости от выбранной машины и, разумеется, привязаны к курортному сезону, когда стоимость услуг возрастает.

В Геленджике, Новороссийске и Анапе представлен всего один оператор, а в Сочи - все пять. Зато в первых трех городах единая карта покрытия. Сервис разрешает колесить вдоль побережья в рамках включенных в список курортов, а возвращение машины допускается в любой филиал компании, независимо от того, где она была взята. По сути, каршеринг помог немного решить одну из насущных проблем - недостаток транспорта между курортами Кубани. Ведь не всем хочется ждать немногочисленных автобусов. Плюс по пути из пункта "А" в пункт "Б" всегда можно взглянуть на отдаленные от населенных пунктов географические красоты региона.

Фото: depositphotos
Машины в каршеринге научились подстраиваться под водителей

Сочи же, несмотря на популярность, все еще стоит особняком. Зона каршеринговых служб здесь не выходит за пределы городских районов. Хотя поколесить и тут есть где, ведь Сочи является одним из самых протяженных городов. Автобусная сеть позволяет добраться далеко не до всех природных достопримечательностей, да и между районами города не всегда удобно перемешаться в автобусах или на редких электричках. Услуги же такси выгодны только в пределах одного района курорта и обойдутся в копеечку, если захочется отправиться дальше. Для понимания, от центра Сочи до горной Красной Поляны около 70 километров.

"В Краснодарском крае каршеринг пользуется спросом в основном у туристов из Москвы и Питера. Они привыкли ездить на машине дома, приезжают на отдых - обращаются к каршерингу. Для местных жителей он особого интереса не представляет, так как у них есть свои автомобили", - говорит гендиректор каршеринга Sharemobil Антон Сильнягин.

А вот сооснователь BelkaCar Екатерина Макарова считает не только край, но и Сочи в частности перспективным рынком: "В плане плюсов для нашего бизнеса город по-настоящему уникальный. Протяженность и разбивка на кластеры (прибрежный и горный) увеличивают длину поездки и, соответственно, время аренды. К тому же к отдыхающим и местным жителям примыкает довольно большая группа деловых туристов. Тут платежеспособная аудитория, а из-за еще недостаточной развитости общественного транспорта каршеринг очень выгоден. Кому захочется стоять в ожидании переполненного автобуса, который будет ехать около двух часов из центра в горы? К тому же участники многочисленных конференций готовы не ждать весьма дорогих таксистов в аэропорту, а самостоятельно добираются от воздушной гавани к отелям на арендованных авто".

Впрочем, активно стали пользоваться такими машинами и местные жители. Если выбираться из центральной части на отдых в Имеретинскую низменность или на горнолыжные склоны, проще объединиться с друзьями.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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