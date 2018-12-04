Более полутора тысяч каршеринговых автомобилей ежедневно курсируют по городам Краснодарского края, большая часть из них в курортных Сочи, Геленджике, Анапе и Новороссийске. Гости и жители региона "распробовали" услугу, которая не только позволяет с легкостью добраться даже до самых дальних объектов турпоказа, но и совершить путешествие вдоль побережья.

В Сочи каршеринг пользуется спросом в основном у туристов из Москвы и Петербурга - они уже привыкли к этому сервису. Фото: Виктор Васенин/РГ

Рынок каршеринга бурно развивается с 2015 года, правда, в основном в крупных городах. Наибольшее количество компаний и, соответственно, автомобилей пока только в двух столицах. Сейчас каршеринг дотянулся и до Кубани. На территории Краснодарского края работает уже пять компаний. На выбор предлагают более десяти различных моделей авто. Цены разнятся в зависимости от выбранной машины и, разумеется, привязаны к курортному сезону, когда стоимость услуг возрастает.

В Геленджике, Новороссийске и Анапе представлен всего один оператор, а в Сочи - все пять. Зато в первых трех городах единая карта покрытия. Сервис разрешает колесить вдоль побережья в рамках включенных в список курортов, а возвращение машины допускается в любой филиал компании, независимо от того, где она была взята. По сути, каршеринг помог немного решить одну из насущных проблем - недостаток транспорта между курортами Кубани. Ведь не всем хочется ждать немногочисленных автобусов. Плюс по пути из пункта "А" в пункт "Б" всегда можно взглянуть на отдаленные от населенных пунктов географические красоты региона.

Сочи же, несмотря на популярность, все еще стоит особняком. Зона каршеринговых служб здесь не выходит за пределы городских районов. Хотя поколесить и тут есть где, ведь Сочи является одним из самых протяженных городов. Автобусная сеть позволяет добраться далеко не до всех природных достопримечательностей, да и между районами города не всегда удобно перемешаться в автобусах или на редких электричках. Услуги же такси выгодны только в пределах одного района курорта и обойдутся в копеечку, если захочется отправиться дальше. Для понимания, от центра Сочи до горной Красной Поляны около 70 километров.

"В Краснодарском крае каршеринг пользуется спросом в основном у туристов из Москвы и Питера. Они привыкли ездить на машине дома, приезжают на отдых - обращаются к каршерингу. Для местных жителей он особого интереса не представляет, так как у них есть свои автомобили", - говорит гендиректор каршеринга Sharemobil Антон Сильнягин.

А вот сооснователь BelkaCar Екатерина Макарова считает не только край, но и Сочи в частности перспективным рынком: "В плане плюсов для нашего бизнеса город по-настоящему уникальный. Протяженность и разбивка на кластеры (прибрежный и горный) увеличивают длину поездки и, соответственно, время аренды. К тому же к отдыхающим и местным жителям примыкает довольно большая группа деловых туристов. Тут платежеспособная аудитория, а из-за еще недостаточной развитости общественного транспорта каршеринг очень выгоден. Кому захочется стоять в ожидании переполненного автобуса, который будет ехать около двух часов из центра в горы? К тому же участники многочисленных конференций готовы не ждать весьма дорогих таксистов в аэропорту, а самостоятельно добираются от воздушной гавани к отелям на арендованных авто".

Впрочем, активно стали пользоваться такими машинами и местные жители. Если выбираться из центральной части на отдых в Имеретинскую низменность или на горнолыжные склоны, проще объединиться с друзьями.