Объявлены даты проведения 30-го, юбилейного фестиваля "Кинотавр"

В 2019 году пройдет 30-й, юбилейный фестиваль "Кинотавр". Сегодня объявлены даты его проведения - с 9 по 16 июня 2019 года. Главный киносмотр российского кино пройдет, как обычно, в Сочи, и сегодня также пришла информация, что начинается прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра "Кинотавра".

Даты проведения очень удобные. Перенос Московского Международного кинофестиваля на апрель "освободил" июнь и позволил "Кинотавру" увеличить временную дистанцию между ним и Каннским фестивалем. Ранее многие кинематографисты не успевали перестроиться с одного киносмотра на другой. Выпустит ли "Кинотавр" юбилейный фотоальбом-книгу, как сделал к своему 70-летию кинофестиваль в Каннах, - эти и другие новости станут известны ближе к лету следующего года.

Уже обещано, что программа фестиваля включит в себя как традиционные конкурсы короткометражных и полнометражных фильмов, так и ряд проектов и мероприятий, посвященных 30-му юбилею "Кинотавра". Основной площадкой показов юбилейного "Кинотавра", как и в предыдущие годы, станет Зимний театр.

"За тридцать лет своей истории "Кинотавр" стал неотъемлемой частью культуры новой России, отразил важнейшие события жизни страны, ее надежды и разочарования. Мы обязательно вспомним об этом в программе юбилейного фестиваля 2019 года, - комментирует президент фестиваля Александр Роднянский. - Появившись на излете советской эпохи, "Кинотавр" стал зеркалом, отразившим все перемены, происходившие в отечественном кинематографе в постсоветский период. Были годы, когда фестиваль фактически заменял собой отсутствующую систему кинотеатрального проката. После безвременья 90-х киноиндустрия начала возрождаться, и перезагрузка "Кинотавра" совпала с переломным моментом в развитии нашего кинематографа. Это было время изменений, вернувших отечественное кино в российские кинотеатры. Каждый фестиваль остался в истории нашего кино названиями своих фильмов-победителей: ими становились картины признанных авторов и совсем молодых - побеждали "Брат" и "Война" Алексея Балабанова, "Время танцора" Вадима Абдрашитова, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Простые вещи" Алексея Попогребского, "Географ глобус пропил" Александра Велединского и другие достойные картины. Все они напоминали зрителям и профессионалам, что кинематограф - это не только развлечение и эмоциональное переживание, но и тест общества на приверженность гуманистическим ценностям".

Первые пятнадцать лет фестивалем руководил Марк Рудинштейн. В 2004 году "Кинотавр" возглавил Александр Роднянский и осуществил кардинальное изменение - фестиваль отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе. Это решение было продиктовано единственной целью - превратить фестиваль в главную площадку развивающегося российского кино, ежегодно представляя его полную и объемную панораму. При Александре Роднянском "Кинотавр" стал деловым, на нем решаются важнейшие индустриальные вопросы, поскольку среди гостей много влиятельных людей.

Кстати

Фестиваль "Кинотавр" проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда содействия развитию современного искусства RuArts. Подать заявку на участие и ознакомиться с подробностями регламента фестиваля и правилами аккредитации можно на официальном сайте www.kinotavr.ru