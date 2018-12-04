Новости

ВС признал законным приговор радикальному исламисту 15:37
Около 1100 иностранцев обратились в 2018 году за получением гражданства в Беларуси 15:35
Петербургской полиции велели найти мошенников, обманувших ветерана 15:34
Власти Крыма призвали воздержаться от поездок на Украину 15:29
В Сочи прекращено одно из дел о гибели ребенка в ливневке 15:28
Наскальные рисунки поведали о страшном древнем ритуале 15:28
Путин поздравил с юбилеем главного тренера сборной РФ по дзюдо Эцио Гамбу 15:24
В Подмосковье четыре человека подорвались на гранате 15:20
Армия Израиля обнаружила первый туннель "Хезболлах" на границе с Ливаном 15:20
Правительство Франции вводит мораторий на цены на топливо 15:14
В Минпросвещения оценили инициативу питерского "профсоюза школьников" 15:10
Меч Люка Скайуокера выставят на аукцион 15:10
Киев признал, что Керченский пролив открыт для судоходства 15:04
Дизельный Volkswagen Tiguan уйдет из России 15:03
Чемпионат мира по рапиду и блицу 2018 года пройдет в Санкт-Петербурге 15:02
В Москве определили предварительный маршрут автобусов-амфибий 14:58
В Госдуме оценили планы Украины подать иск к России в суд ООН 14:56
В Совфеде предложили вновь сделать День Конституции выходным 14:53
На острове монахов-отшельников нашли загадочную могилу 14:45
Пермские чиновники открестились от дарения спасателям педикюрных наборов 14:41
Семья в Москве провела ночь в подземном паркинге 14:39
Лукашенко обсудил с Гуцериевым реализацию проекта "Славкалия" 14:32
В Севастополе встретили новый патрульный корабль ЧФ "Дмитрий Рогачев" 14:27
Госдума поддержала законопроект о средствах дольщиков 14:22
Минобороны покажет броневик с банкоматом 14:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
04.12.2018 14:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На ракушке не сэкономишь

После открытия моста стройматериалы в Крыму не подешевели
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма №7735 (272)
После воссоединения Крыма с Россией на полуострове резко выросли цены на основные стройматериалы: песок, щебень, цемент и камень ракушечник. Они подорожали в два-три раза. Так, стоимость песка выросла с 300 до 1,5 тысячи рублей за тонну. Ретейлеры объясняли это прекращением поставок с Украины и увеличением расходов на транспортировку морским путем с материка. Местные жители и строительные компании надеялись, что ситуация изменится после открытия Крымского моста. Но этого не случилось, более того, некоторые виды стройматериалов осенью еще и подорожали.

По оценке экспертов, цены на стройматериалы в Крыму сегодня выше, чем в других российских регионах. Например, стоимость гранитного щебня в Симферополе - 1800 рублей за кубометр, в Краснодаре - 600 рублей, в Москве - 1500 рублей. Мешок цемента (50 килограммов) в Симферополе стоит 330 рублей, в Краснодаре - 250 рублей, в Москве - 260 рублей.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Как повлияет на отрасль продление особых норм градостроительства в Крыму

Семья жительницы Симферополя Натальи Беловой строит дом и знает о ценах все.

- Мы ждали осени, думали, что с открытием движения грузовых автомобилей по Крымскому мосту стройматериалы станут доступнее. Но не тут-то было. Новороссийский цемент подорожал на пять рублей за мешок, а у некоторых продавцов еще больше, - говорит Наталья. - Почему-то подняли цену на ракушечник и местные карьеры, камень подорожал на три рубля, до 27 рублей, если берешь напрямую с карьера, а посредники подняли цену на пять рублей, до 32 рублей за штуку. Объясняют это тем, что на материке вырос спрос на крымский ракушечник: фуры, чтобы не возвращаться пустыми, загружают его в Крыму.

Коммерческий директор строительной компании Александр Грудзинский подтверждает, что стройматериалы не подешевели ни на рубль.

- Цены остались на месте, снижения не произошло. Думаю, что и после открытия железнодорожного переезда ситуация кардинально не изменится, - говорит он.

По его мнению, не стоит ожидать в ближайшее время и появления в регионе крупных российских ритейлеров - строительного бума здесь пока нет.

Услышать внятный ответ на вопрос, почему так дорого, от компаний, которые реализуют в Крыму стройматериалы, не удалось. Многие из них поясняют рост цен подорожанием перевозок из-за выросшей стоимости бензина и т. д.

Обосновали свою ценовую позицию лишь предприниматели, ведущие добычу в местных карьерах.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Водители сэкономили за счет Крымского моста шесть миллиардов рублей

- Затраты на добычу камня большие, более миллиона рублей: чтобы открыть карьер, нужно купить землю, оформить разрешение, пройти множество проверок. Затем нужно приобрести очень мощную технику, подготовить место для специальной машины, которая тоже стоит немалых денег. Кроме всего этого на карьере постоянно работают минимум два машиниста и четыре грузчика. Также в цену ракушечника входит и закрытие карьера. После того как весь камень выпиливается, остается огромная яма, и по соображениям экологической безопасности необходимо засыпать карьер черноземом, сравняв его с землей, - рассказал специалист одной из компаний, занимающейся добычей камня.

Осеннее же подорожание ракушечника объяснили тем, что у большинства местных карьеров в ноябре закончились лицензии, выданные еще при Украине. Поэтому до получения новых документов многие были вынуждены приостановить работу. А оставшиеся - воспользовались ситуацией и подняли цены. И тот факт, что крымский ракушечник везут на материк, подтвердили.

- Скоро цена стабилизируется, и стоимость камня снизится, - пообещал менеджер компании.

Следует отметить, что несмотря на внушительные сырьевые запасы, полуостров не в состоянии обеспечить себя стройматериалами. По данным минстроя Крыма, сырьевая база региона позволяет наращивать производство цемента, щебня, железобетонных конструкций и изделий. За 2017 год индекс добычи полезных ископаемых составил 138,8 процента. На рост данного показателя значительно повлияла добыча щебня (1141,5 тысячи кубометров), гальки и гравия (1677,8 тысячи кубометров).

Фото: Сергей Винник/РГ
Жители крымского села Лесолесье выступили против добычи песка

- Несмотря на увеличение добычи полезных ископаемых, а также производства строительных материалов и конструкций, существенный сегмент рынка на полуострове занимает продукция, завозимая из других субъектов РФ, - отметили в минстрое.

В строительной индустрии Крыма по-прежнему не хватает производственных мощностей для выпуска конкурентоспособной импортозамещающей инновационной продукции. Базовыми направлениями производства стройматериалов являются цементная и добывающая отрасли, а также выпуск железобетонных изделий. Единственное предприятие, производящее цемент в республике, - бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия". Но его продукция обеспечивает регион лишь на 40 процентов.

Ведущим предприятием по производству железобетонных изделий является ГУП РК "Крымжелезобетон", оно способно производить до 63 тысяч кубов в год сборного железобетона и около 50 тысяч кубометров проектного бетона. На полуострове также производят щебень различной фракции, песок, отсев каменный и камень бутовый. Есть еще местный карьерный песок, но он с примесью глины и поэтому подходит не для всех работ. То же самое с морским песком.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пропавший штурмовик Су-25 разбился в горах Армении
В Крыму рассказали о переговорах с Украиной об обмене капитанами
Правительство Франции вводит мораторий на цены на топливо
Видео: Порошенко вновь появился на публике в пьяном виде
Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2019 год