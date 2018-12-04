После воссоединения Крыма с Россией на полуострове резко выросли цены на основные стройматериалы: песок, щебень, цемент и камень ракушечник. Они подорожали в два-три раза. Так, стоимость песка выросла с 300 до 1,5 тысячи рублей за тонну. Ретейлеры объясняли это прекращением поставок с Украины и увеличением расходов на транспортировку морским путем с материка. Местные жители и строительные компании надеялись, что ситуация изменится после открытия Крымского моста. Но этого не случилось, более того, некоторые виды стройматериалов осенью еще и подорожали.

По оценке экспертов, цены на стройматериалы в Крыму сегодня выше, чем в других российских регионах. Например, стоимость гранитного щебня в Симферополе - 1800 рублей за кубометр, в Краснодаре - 600 рублей, в Москве - 1500 рублей. Мешок цемента (50 килограммов) в Симферополе стоит 330 рублей, в Краснодаре - 250 рублей, в Москве - 260 рублей.

Семья жительницы Симферополя Натальи Беловой строит дом и знает о ценах все.

- Мы ждали осени, думали, что с открытием движения грузовых автомобилей по Крымскому мосту стройматериалы станут доступнее. Но не тут-то было. Новороссийский цемент подорожал на пять рублей за мешок, а у некоторых продавцов еще больше, - говорит Наталья. - Почему-то подняли цену на ракушечник и местные карьеры, камень подорожал на три рубля, до 27 рублей, если берешь напрямую с карьера, а посредники подняли цену на пять рублей, до 32 рублей за штуку. Объясняют это тем, что на материке вырос спрос на крымский ракушечник: фуры, чтобы не возвращаться пустыми, загружают его в Крыму.

Коммерческий директор строительной компании Александр Грудзинский подтверждает, что стройматериалы не подешевели ни на рубль.

- Цены остались на месте, снижения не произошло. Думаю, что и после открытия железнодорожного переезда ситуация кардинально не изменится, - говорит он.

По его мнению, не стоит ожидать в ближайшее время и появления в регионе крупных российских ритейлеров - строительного бума здесь пока нет.

Услышать внятный ответ на вопрос, почему так дорого, от компаний, которые реализуют в Крыму стройматериалы, не удалось. Многие из них поясняют рост цен подорожанием перевозок из-за выросшей стоимости бензина и т. д.

Обосновали свою ценовую позицию лишь предприниматели, ведущие добычу в местных карьерах.

- Затраты на добычу камня большие, более миллиона рублей: чтобы открыть карьер, нужно купить землю, оформить разрешение, пройти множество проверок. Затем нужно приобрести очень мощную технику, подготовить место для специальной машины, которая тоже стоит немалых денег. Кроме всего этого на карьере постоянно работают минимум два машиниста и четыре грузчика. Также в цену ракушечника входит и закрытие карьера. После того как весь камень выпиливается, остается огромная яма, и по соображениям экологической безопасности необходимо засыпать карьер черноземом, сравняв его с землей, - рассказал специалист одной из компаний, занимающейся добычей камня.

Осеннее же подорожание ракушечника объяснили тем, что у большинства местных карьеров в ноябре закончились лицензии, выданные еще при Украине. Поэтому до получения новых документов многие были вынуждены приостановить работу. А оставшиеся - воспользовались ситуацией и подняли цены. И тот факт, что крымский ракушечник везут на материк, подтвердили.

- Скоро цена стабилизируется, и стоимость камня снизится, - пообещал менеджер компании.

Следует отметить, что несмотря на внушительные сырьевые запасы, полуостров не в состоянии обеспечить себя стройматериалами. По данным минстроя Крыма, сырьевая база региона позволяет наращивать производство цемента, щебня, железобетонных конструкций и изделий. За 2017 год индекс добычи полезных ископаемых составил 138,8 процента. На рост данного показателя значительно повлияла добыча щебня (1141,5 тысячи кубометров), гальки и гравия (1677,8 тысячи кубометров).

- Несмотря на увеличение добычи полезных ископаемых, а также производства строительных материалов и конструкций, существенный сегмент рынка на полуострове занимает продукция, завозимая из других субъектов РФ, - отметили в минстрое.

В строительной индустрии Крыма по-прежнему не хватает производственных мощностей для выпуска конкурентоспособной импортозамещающей инновационной продукции. Базовыми направлениями производства стройматериалов являются цементная и добывающая отрасли, а также выпуск железобетонных изделий. Единственное предприятие, производящее цемент в республике, - бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия". Но его продукция обеспечивает регион лишь на 40 процентов.

Ведущим предприятием по производству железобетонных изделий является ГУП РК "Крымжелезобетон", оно способно производить до 63 тысяч кубов в год сборного железобетона и около 50 тысяч кубометров проектного бетона. На полуострове также производят щебень различной фракции, песок, отсев каменный и камень бутовый. Есть еще местный карьерный песок, но он с примесью глины и поэтому подходит не для всех работ. То же самое с морским песком.