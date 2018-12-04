В середине ноября астраханская полиция провела масштабный рейд и закрыла сразу 21 нелегальный пункт приема металлолома. Все эти точки работали без лицензии, сообщили правоохранители. И хотя некоторые экономисты объясняют увеличение числа нелегалов в отрасли ростом мировых цен на сталь (мол, вырос спрос, вот мелкие скупщики и активизировались), сами участники рынка называют другие причины. По их мнению, сейчас на юге России власти пытаются переманить поставщиков черного лома металла с экспорта на отечественные сталелитейные заводы, используя метод кнута и пряника. Параллельно началось и глобальное обеление отрасли - и сейчас все более-менее крупные сделки осуществляются под контролем банков и налоговых властей. Не очень эффективные компании, коих в сфере первичного сбора лома большинство, не могут выдержать фискальный пресс и выйти в плюс, поэтому и переходят в нелегальное поле.

Найти "черные" точки скупки металлолома несложно - в интернете сотни объявлений. Цены сильно разнятся в зависимости от региона. Если в той же Астрахани килограмм железа можно продать за семь-восемь рублей, то Ростове, например, уже за 13 - 16. Мы позвонили по четырем ростовским телефонам с вопросом, можно ли нам будет получить документы, подтверждающие факт продажи нашей якобы крупной партии лома. В двух из них нам отказали, вероятно, там как раз работают под черным флагом.

- Российские банки и налоговые органы пытаются вытащить рынок черного лома "на свет". Цель, может, и благая, но пока получается наоборот: компании не могут выдержать фискальный пресс, не могут выйти в плюс с такой рентабельностью и поэтому уходят в тень, - рассказал "РГ" руководитель средней торговой компании, пожелавший остаться неназванным. - Правила игры сильно ужесточились, каждая операция идет под пристальным вниманием правоохранителей и чиновников. Параллельно предлагают сдавать лом на российский завод, обещая, что тогда проблем не будет. В противном случае можно ждать, что на компанию и ее сделки будут смотреть через лупу, могут заблокировать расчетные счета, перестанут принимать платежи или, наоборот, не позволят расплатиться своими деньгами.

Поэтому некоторые мелкие скупщики предпочитают работать нелегально. Они собирают лом, как и раньше, "в черную", а "обеляют" его уже компании-поставщики при самих заводах.

К тому же большая часть лома уходит наэкспорт. По словам представителей российской металлургии, экспортеры при продаже сырья за рубеж используют черные схемы ухода от налогов и по фиктивным ценам вывозят ценное сырье из страны. Несмотря на то что закупочные цены российских заводов оказываются выше экспортных, лом все равно продают в Турцию и некоторые другие страны. Как говорили представители заводов, объясняется это использованием офшорных схем: якобы в официальных контрактах на поставку проходят одни суммы, а разница между реальной и "бумажной" стоимостью переводится на закрытые счета.

Поэтому примерно полтора года назад представители нескольких заводов России выступили с предложением ввести так называемый экологический сбор на экспорт лома, то есть облагать определенной суммой каждую тонну железа, которое вывозится из страны. По их словам, без ограничения вывоза отечественные заводы (особенно находящиеся в ЮФО, то есть недалеко от морских портов) останутся без сырья и могут обанкротиться. Кроме того, не первый год обсуждается вопрос о том, чтобы внести черные металлы в список стратегических товаров, на которые власти могут вводить экспортный мораторий. Если эти меры будут введены, то Россия может уйти с мирового рынка. С одной стороны, это ударит по доходам большого числа людей из этой сферы, с другой - позволит стране перейти от вывоза сырья в интересах других стран к экспорту готовой продукции с более высокой маржой. .

Кстати

Из-за торговой войны США с Китаем и некоторыми другими странами цены на сталь растут быстрыми темпами. Как пишут отраслевые информационные агентства, на начало ноября толстый и средний лист подорожал на 46 процентов за год, горячекатаный рулон - на 33, а заготовки - на 22 процента. По итогам года аналитики ждут роста экспорта черных металлов. По данным ФТС, за восемь месяцев 2018 года российский экспорт черных металлов вырос на 12,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 30,8 миллиона тонн. В стоимостном выражении экспорт также вырос на 33,8 процента, до 15,7 миллиарда долларов.