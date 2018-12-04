Проживающие в Абхазии россияне получат медпомощь на Кубани

Гражданам России, постоянно проживающим на территории Абхазии, стала доступна медпомощь в учреждениях здравоохранения Краснодарского края в рамках обязательного медстрахования.

Соответствующее соглашение в присутствии министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой подписали руководители профильных ведомств Краснодарского края и Абхазии Евгений Филиппов и Тамаз Цахнакия.

- Подписание этого соглашения - исторически и географически закономерно. Это долгожданный и очень важный для обеих сторон шаг, - отметил Евгений Филиппов. - Медицинские организации региона готовы в круглосуточном режиме оказывать медпомощь россиянам, проживающим в Республике Абхазия.

Напомним, 8 августа 2017 года в рамках встречи президентов России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы в Пицунде министры здравоохранения России и Абхазии Вероника Скворцова и Тамаз Цахнакия подписали соглашение о сотрудничестве в области организации страхования россиян, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе ОМС России и оказания им медицинской помощи в медорганизациях России. По данным минздрава Абхазии, на сегодняшний день полисы ОМС РФ получила 41 тысяча человек.