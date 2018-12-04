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04.12.2018 15:03
Проект: В регионах

В Астрахани появится первый Дом мудрости

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)
Один из астраханских домов-интернатов для пожилых людей может скоро сменить свое казенное название на более оптимистичное - Дом мудрости. С таким предложением выступили местные волонтеры. А о том, как сегодня живется пенсионерам под крышей этого дома, они сами рассказали врио губернатора региона Сергею Морозову
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Врио губернатора региона Сергей Морозов пообщался с жильцами дома-интерната. Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Врио губернатора региона Сергей Морозов пообщался с жильцами дома-интерната. Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

По словам директора учреждения Ольги Вязовой, отказаться от стандартного и немного грустного официального названия заведения в прошлом году предложили волонтеры. И сотрудники интерната с радостью поддержали эту инициативу, так как каждый из жителей Дома мудрости обладает уникальным жизненным опытом и житейской же мудростью.

И все же главное не название казенного учреждения, а атмосфера, в которой здесь живут пожилые люди. Сотрудники интерната говорят, что формировать ее помогают все неравнодушные. У астраханского дома-интерната очень много друзей: это волонтеры, рядовые астраханцы и предприниматели, помогающие пожилым кто словом, кто делом, а кто и финансами.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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- В этом году на праздник курбан-байрам и на День Победы нашим ветеранам бескорыстно привозили пироги и сладости люди, которые не захотели себя афишировать, помогая вовсе не для славы. Свою полевую кухню развернула во дворе Росгвардия, - рассказала Ольга Вязовая.

С помощью спонсоров в учреждении поменяли промышленные газовые счетчики, трубу в котельной, поставили две дополнительные подстанции и оборудовали продовольственные склады, а в вестибюле установили терминал с гарнитурой для слабовидящих и плохо слышащих людей. В интернатском холле открыли свою аптеку, чтобы не нужно было бегать по городу в поисках нужных лекарств.

Также за счет добровольных пожертвований в интернат купили комплекс для сенсорной моторики. И с помощью этой новинки психологи и массажисты теперь проводят занятия со своими подопечными. Добровольческие некоммерческие организации "Лучики добра" и "Маленькие ангелы" тоже постоянно дарят пожилым людям подарки и выступают для них с концертами.

Кстати, один из таких концертов, "Краски радости", посмотрел и Сергей Морозов. Поблагодарив всех его участников, глава региона добавил также, что каждый из работников дома-интерната и каждый из спонсоров безусловно делают благородную и такую необходимую обществу работу.

Справка

В астраханском доме-интернате для престарелых сейчас проживают 266 ветеранов войны, труда и инвалидов. Из них 160 из-за болезни прикованы к постели и нуждаются в постоянном уходе.

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