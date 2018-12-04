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04.12.2018 15:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Слили на три миллиона

В Астрахани за махинации с бензином осудили 15 человек
Текст: Ирина Поволоцкая
Российская газета - Экономика Юга России №7735 (272)
В Астраханской области вступил в силу приговор в отношении членов организованной группы, виновной в махинациях с бензином на местных АЗС. На скамье подсудимых оказались сразу 15 человек.

Суд установил, что один из местных жителей, работающих энергетиком нефтебазы, создал группировку "для хищения денег водителей транспортных средств путем недолива топлива при реализации на автозаправочных станциях". Чтобы преступная схема заработала, ее участники внесли изменения в программное обеспечение работы центральной платы управления колонок трех АЗС. И с января по июль 2015 года недолили покупателям бензина более чем на три миллиона рублей. Образовывавшийся излишек топлива они продавали по более низкой цене, а всю прибыль распределяли между участниками группировки.

Фото: depositphotos.com
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В августе текущего года Лиманский районный суд вынес обвиняемым приговор. Организатору преступления было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также его приговорили к штрафу 400 тысяч рублей. Остальные члены группы в зависимости от их роли и степени участия получили чуть меньше, от двух до трех лет лишения свободы также со штрафом. А десять человек получили условное наказание.

Но осужденные и их адвокаты оспорили приговор районного суда как по существу, так и относительно назначенного наказания. И на днях теперь уже Астраханский областной суд вынес свое решение. Он отклонил доводы апелляционной жалобы и оставил первоначальный приговор без изменения.

Кстати

Федерация автомобилистов России провела массовую закупку топлива на автозаправках страны с помощью тайных покупателей. В 76 процентах случаев зафиксирован недолив. Между тем вскоре в России могут ввести штрафы для владельцев АЗС за недолив топлива. Законопроект одобрен Госкомиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Документ могут внести на рассмотрение в Госдуму до конца года, а вступит он в силу либо 1 января, либо с середины 2019 года.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань
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