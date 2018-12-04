В Феодосии открылся музей рыбы и рыболовства

5000 экспонатов представлены в открывшемся в Феодосии первом на полуострове музее рыбы и рыболовства. Его создатель - почетный феодосиец и фанат рыболовецкой отрасли, кандидат биологических наук Михаил Куманцов - начал собирать свою рыбную коллекцию с 1991 года.

Сегодня она включает в себя предметы из 56 стран мира - России, Германии, Голландии, Чехии, Норвегии, Японии, Перу и других стран. Это не только орудия и атрибуты рыболовства, но и предметы декоративно-прикладного искусства, сувениры и даже монеты, так или иначе связанные с древнейшим промыслом.

- Посетителей больше всего поражают размеры пасти акулы и позвоночной кости голубого кита с Чукотки, - рассказала администратор музея Алена Малеева. - Есть и необычный чайный сервиз с чайником в форме батискафа и чашками с прозрачными донышками. Особая наша гордость - древнегреческие монеты возрастом боле 2500 лет, на которых изображены рыбы.

Экскурсии для детей проводятся в увлекательной форме: можно поучаствовать в играх и интерактивах, а также морских мастер-классах, например, росписи морской гальки. А гид объяснит, почему в море нельзя свистеть и говорить о зайцах, в чем разница между рыбаком и рыболовом, и какая гигантская рыба водилась в Черном море еще сто лет назад. Также посетителям расскажут, как развивались технологии и традиции рыболовства на протяжении веков. На ближайшие месяцы запланированы и лекции, знакомящие детей с историей крымского рыболовства, обитателями Черного моря, рассказывающие о вреде браконьерства и замусоривания морских глубин.