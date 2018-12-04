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04.12.2018 20:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Феодосии открылся музей рыбы и рыболовства

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Администрация музея рыбы и рыболовства в Феодосии Фото: Администрация музея рыбы и рыболовства в Феодосии
Фото: Администрация музея рыбы и рыболовства в Феодосии

5000 экспонатов представлены в открывшемся в Феодосии первом на полуострове музее рыбы и рыболовства. Его создатель - почетный феодосиец и фанат рыболовецкой отрасли, кандидат биологических наук Михаил Куманцов - начал собирать свою рыбную коллекцию с 1991 года.

Сегодня она включает в себя предметы из 56 стран мира - России, Германии, Голландии, Чехии, Норвегии, Японии, Перу и других стран. Это не только орудия и атрибуты рыболовства, но и предметы декоративно-прикладного искусства, сувениры и даже монеты, так или иначе связанные с древнейшим промыслом.

Фото: Елена Гусакова/РГ
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- Посетителей больше всего поражают размеры пасти акулы и позвоночной кости голубого кита с Чукотки, - рассказала администратор музея Алена Малеева. - Есть и необычный чайный сервиз с чайником в форме батискафа и чашками с прозрачными донышками. Особая наша гордость - древнегреческие монеты возрастом боле 2500 лет, на которых изображены рыбы.

Экскурсии для детей проводятся в увлекательной форме: можно поучаствовать в играх и интерактивах, а также морских мастер-классах, например, росписи морской гальки. А гид объяснит, почему в море нельзя свистеть и говорить о зайцах, в чем разница между рыбаком и рыболовом, и какая гигантская рыба водилась в Черном море еще сто лет назад. Также посетителям расскажут, как развивались технологии и традиции рыболовства на протяжении веков. На ближайшие месяцы запланированы и лекции, знакомящие детей с историей крымского рыболовства, обитателями Черного моря, рассказывающие о вреде браконьерства и замусоривания морских глубин.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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