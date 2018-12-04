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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме оценили планы Украины подать иск к России в суд ООН

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Марат Абулхатин/ТАСС Фото: Марат Абулхатин/ТАСС
Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Планы Украины подать иск в Международный суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе - очередная профанация киевского режима, прокомментировал RT депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявление украинского президента Петра Порошенко.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Заявление о подаче иска было сделано скоропалительно, украинский президент не очень верит, что иск будет принят и рассмотрен по существу, - считает Белик. - Это очередная профанация режима, цель которой - не дать миру забыть об "агрессивной" России, "напавшей" на Украину.

Депутат отметил, что с того момента, как корабли, которые должны были показать лицо военно-морских сил Украины, были задержаны и отбуксированы в Керчь, для украинского лидера началась черная полоса.

 - "Изоляция" России, поддержанная на словах союзниками Порошенко, в реальности не существует, - считает он. - На украинского лидера давит Евросоюз, а американские партнеры не оказывают поддержку даже в Twitter. Осталась последняя инстанция - суд ООН. Может, хотя бы он сможет подбодрить политика, который увяз в болоте собственного вранья и пропаганды.

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