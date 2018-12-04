В ЮФО появится российско-китайский центр гидроавиации

В Ростовской области и Краснодарском крае на базе авиационного научно-технического комплекса имени Бериева планируется создать центр обучения китайских пилотов и технического состава для гидроавиации. Отдельный филиал центра откроют в Поднебесной.

Договоренность о создании школы пилотов для самолетов-амфибий Бе-103 и Бе-200 была достигнута на международной авиационно-космической выставке Airshow China в городе Чжухай.

- С российской стороны кроме авиазавода в создании центра будет участвовать Гидропромавиа. Российский филиал, оснащенный всем необходимым оборудованием, в том числе и специально созданным полнофункциональным пилотажным тренажером, будет располагаться в Таганроге и Геленджике, - сообщили "РГ" в пресс-службе Таганрогского авиазавода.

Кроме пилотов и авиационных техников из КНР там готовы учить навыкам вождения и обслуживания российских гидросамолетов граждан любых государств. Главное условие - летать они должны на самолетах таганрогского предприятия.

Отметим, что российские строители гидросамолетов уверенно занимают свою нишу в Юго-Восточной Азии.

В 2016 - 2017 году российская и китайская стороны подписали соглашения об организации лицензионного производства легкого самолета-амфибии Бе-103, спрос на который в Китае оценивается более чем в 200 машин. Кроме того, компания из КНР заключила контракт на поставку четырех гидросамолетов Бе-200 с опционом на еще несколько машин. Достигнуто соглашение о создании центров обслуживания авиатехники российского производства. Часть деталей планируется изготавливать на местных предприятиях. Локализация Бе-200 в Китае может помочь продвижению проекта на рынке других стран Тихоокеанского региона. Меморандум о покупке самолетов уже подписан с Таиландом, Казахстаном, Индонезией и Вьетнамом.

Напомним, что Бе-200 - это многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для тушения пожаров, экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок и так далее. Бе-200 может взять 12 тонн воды, от 30 до 50 пострадавших, до 7,5 тонны грузов. И российский самолет очень выгодно смотрится на фоне зарубежных конкурентов. .

Кстати

В Ростовской области одним из городов, которые привлекают внимание китайских бизнесменов, может стать Новочеркасск. В ноябре потенциальных инвесторов из Поднебесной встречали в администрации города. Представители китайской компании нефтяного оборудования заявили о намерении открыть в муниципалитете демонстрационно-торговое представительство. Китайским инвесторам показали все инвестиционные возможности города. Прежде всего это Новочеркасский индустриальный парк. Его огромный плюс в том, что это действующая промышленная площадка. На территории парка уже есть необходимая дорожная сеть, система водоснабжения, возможно подключение к сетям электро-, газо-, тепло- и водоснабжения. Огромный плюс парка, да и муниципалитета в целом - транспортная доступность: до международного аэропорта Платов, равно как и до ближайшего речного порта, всего 30 километров. Китайских гостей заинтересовал производственный комплекс, на территории которого раньше уже выпускали оборудование для нефтедобывающей отрасли. Сейчас это предприятие проходит процедуру банкротства. Как рассказали корреспонденту "РГ" в отделе внешнеэкономических связей администрации города, сейчас для китайских инвесторов готовят пакет документов для последующего выкупа или аренды производственного комплекса.