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04.12.2018 13:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Рейтинг надежд

В Крыму реальные доходы населения будут расти быстрее, чем в других регионах
Текст: Ольга Котенева (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма №7735 (272)
Реальные доходы населения Крыма и Севастополя в ближайшие два года могут вырасти на пятьшесть процентов. К такому выводу пришли аналитики финансового университета при правительстве РФ, проанализировав потребительские настроения в российских регионах.

Проведенные замеры и сделанные на их основе расчеты показывают, что в 2019 - 2020 году реальные располагаемые доходы населения будут стагнировать в России возле нулевой отметки, незначительно колеблясь на уровне 1,5 процента. Речь идет о расчетном показателе. Он вычисляется по формуле "доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен".

- Наша методика основана на измерении потребительских настроений, - рассказал руководитель исследования, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. - Существует математическая модель, которая связывает их с перспективами роста реальных доходов.

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Есть районы, где, несмотря на внешние неблагоприятные обстоятельства, ожидается рост реальных располагаемых доходов. Так, первую тройку в рейтинге занимают Республика Крым, Севастополь и Самарская область с ожидаемым ростом реальных доходов соответственно 6,5, 5,2 и 2,6 процента. За ними следуют Ленинградская, Орловская и Костромская область (соответственно 2,5, 2,3, 2,3 процента). Далее идут Республика Хакасия, Московская область и Забайкальский край (1,9, 1,9 и 1,8 процента), а замыкает десятку Приморский край (1,8 процента).

- Мы определяем готовность людей приобретать те или иные товары и услуги, а дальше пересчитываем их в рост реальных доходов в соответствии с нашей моделью, - объясняет Алексей Зубец. - Речь идет о готовности жителей покупать недвижимость, а также товары длительного пользования, например, крупную бытовую технику, автомобили и так далее. Намерение совершать крупные покупки невозможно без роста реальных доходов. То есть люди своим поведением показывают, что в этих регионах существует предпосылки для роста реального благополучия.

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В Крыму же считают, что нельзя однозначно утверждать, что доходы всех крымчан в указанный период увеличатся.

- Выводы коллег из Финансового университета лишь частично отражают ситуацию с доходами населения Республики Крым и Севастополя, - говорит заведующий кафедрой финансов Института экономики и управления КФУ имени Вернадского Юрий Воробьев. - Необходимо делать более глубокие исследования не только доходов, но и расходов, которые практически в каждой семье увеличиваются под влиянием самых разных факторов, в том числе повышения НДС, роста коммунальных платежей, расходов на бензин и так далее. Поэтому, я считаю, что в реальности доходы будут увеличиваться только в отдельных сегментах. В республиканском бюджете, например, заложен рост зарплаты для отдельных категорий работников. Так, доходы врачей вырастут в 2019 году примерно на пять процентов. Свои доходы жители Крыма могут увеличить за счет неофициального заработка.

Справка "РГ"

Реальные денежные доходы складываются из трудовых заработков наемных работников, предпринимателей и самозанятых граждан, социальных выплат, доходов от собственности и иных. По прогнозам Финансового университета, в 2019 году рост реальной зарплаты в России будет на уровне 4-6 процента. Но этого будет недостаточно, чтобы компенсировать стагнацию прочих составляющих реальных доходов (социальных выплат, доходов от предпринимательской деятельности, недвижимости и банковских депозитов). К неблагоприятным факторам специалисты относят также накопление россиянами кредитов, выплаты по которым снижают реальные доходы. «Сжатие» их может также происходить из-за роста налогов, например, на недвижимость, землю и транспорт, а также приравненных к ним платежам – штрафам, премиям по полисам ОСАГО и так далее. 

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