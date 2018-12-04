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04.12.2018 12:05
Проект: В регионах

В СФ рассмотрят инициативу Кубани о региональных брендах

Текст: Олег Сергеев (Краснодарский край)
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поддержала инициативу губернатора Кубани Вениамина Кондратьева о присвоении географического указания только тем товарам, которые произведены из местного сырья.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

Матвиенко поручила сенаторам рассмотреть соответствующее предложение губернатора Краснодарского края. Об этом стало известно в ходе заседания палаты по вопросам защиты интеллектуальной собственности. Как отметила спикер СФ, продвижение региональных брендов сегодня находится на особом контроле у Совета Федерации.

Фото: Игорь Глазко
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- Присвоение товарам защищенного географического указания позволит улучшить узнаваемость региона, повысит уровень доверия к производителям, - подчеркнула глава СФ РФ.

В своем выступлении Вениамин Кондратьев акцентировал, что для Кубани как региона, обеспечивающего продовольственную безопасность России, вопросы защиты продукции местных сельхозпроизводителей особенно актуальны.

- Одна из приоритетных задач, которую сегодня перед нами ставит президент, - решение вопросов импортозамещения в сфере АПК, - сказал губернатор. - Поэтому нужна четко работающая система защиты продуктов, выращенных именно на территории региона.

По его словам, конкурентным преимуществом для местных производителей стало создание единого бренда "Сделано на Кубани". Обладатели знака получили ряд экономических преференций на уровне края.

В то же время существуют случаи, когда за местные выдаются товары, привезенные из других регионов и стран. Такие продукты не всегда соответствуют заявленному качеству.

По мнению Вениамина Кондратьева, исключить такие случаи возможно за счет внесения дополнений в статью Гражданского кодекса РФ о наименовании места происхождения товара (НМПТ). Сейчас НМПТ присваивается продукции, обладающей уникальными свойствами и произведенной на заявленной территории. Требования к сырью в статье не определены.

- Необходимо разделить понятия выращенной и произведенной продукции на территории региона. Те, кто просто занимаются расфасовкой в крае, не должны претендовать на знак качества, - считает губернатор.

Валентина Матвиенко поддержала инициативу главы Кубани и поручила сенаторам изучить вопрос.

- Рассмотрите предложения губернатора Краснодарского края. Мы видим, какая тревога есть у регионов, нужно все упорядочить, - подчеркнула председатель Совета Федерации РФ.

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