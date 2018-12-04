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04.12.2018 13:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Челябинского геолога осудили за кражу из музея фрагмента метеорита

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Центральный суд Челябинска вынес приговор по делу о хищении из запасников государственного исторического музея Южного Урала фрагмента метеорита весом в 2,5 килограмма. Ученый, в частной коллекции которого был обнаружен экспонат, признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили во вторник в УФСБ по Челябинской области.

Фото: depositphotos.com
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- В результате оперативно-розыскных мероприятий в июле прошлого года нам удалось установить местонахождение ценного экспоната, - сообщила представитель УФСБ региона Марина Горлевская. - Он был обнаружен в частной коллекции геолога, который оказывал консультационную помощь музею.

Следствием установлено, что именно консультант вынес из запасников музея фрагмент метеорита, стоимость которого превышала полтора миллиона рублей. Свои действия он объяснил намерением отправить фрагмент на исследование в один из новосибирских институтов.

Однако суд геологу не поверил и приговорил к одному году условного лишения свободы с испытательным сроком в шесть месяцев.

Фрагмент метеорита, являющийся вещественным доказательством по уголовному делу, будет возвращен в музей после вступления приговора в законную силу, отметили в УФСБ региона.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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