На Ямале семья попала в реанимацию с подозрением на ботулизм

В реанимацию губкинской городской больницы на Ямале попала семья из шести человек. Все они, по имеющимся у медиков сведениям, ели вяленую рыбу неизвестного изготовителя (возможно, купленную с рук).

"Пациенты - жители поселка Пурпе. Они госпитализированы с подозрением на ботулизм", - сообщается на официальном портале медицинского учреждения.

Ботулизм - тяжелое, потенциально смертельное инфекционное заболевание. Его вызывает ботулинический токсин, попадающий в организм с пищей или аэрозолями. От человека к человеку инфекция не передается. Заболевание поражает нервную систему, страдают зрение, речь и дыхательная функция.

Специалисты регионального Роспотребнадзора напоминают, что источником опасного заболевания могут стать также грибы и просят отказаться от их покупки на стихийных рынках.

"При возникновении рвоты, тошноты, диареи, головокружения, головной боли, недомогания, слабости, снижении остроты зрения, двоения в глазах, нарушении глотания и речи, экстренно вызывайте "скорую", - настоятельно рекомендуют врачи.