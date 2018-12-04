На Северском трубном заводе в четыре раза сократили выбросы в атмосферу

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов во время рабочей поездки в Полевской городской округ ознакомился с его социальными и производственными объектами.

Впервые с момента своего назначения полпред побывал на Северском трубном заводе (СТЗ) - старейшем металлургическом предприятии Урала, которое с 2001 года входит в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК). В частности, в трубопрокатном цехе № 1 полпреду показали, как - от трубной заготовки до складирования готовой продукции - организовано производство горячекатаных труб для нефтегазовой отрасли. Современные автоматизированные линии цеха ежегодно выпускают до 550 тысяч тонн готовой продукции. Что важно - модернизированное оборудование позволяет существенно сократить воздействие металлургического производства на окружающую среду.

С 2004 года ТМК инвестировала пять миллиардов рублей в обеспечение экологической безопасности производства. В результате удельные выбросы в атмосферу сократились практически вчетверо, водозабор на технологические нужды уменьшился в три раза, а сброс сточных вод - в два раза. Еще больший эффект принесла оптимизация системы управления твердыми отходами производства: их образование сократилось в 34 раза: с 451 до 13 тысяч тонн в год. Все отходы, которые имеют целевого потребителя перерабатываются. Так, полностью ликвидированы шламовые отвалы, которые были накоплены с 1957 года.

Трубная Металлургическая Компания вложила в модернизацию градообразующего завода 30 миллиардов рублей. В частности, мартеновские печи были заменены на современный высокоэффективный электросталеплавильный комплекс, появился новый трубопрокатный комплекс с непрерывным станом FQM. Все применяемые на заводе технологии соответствуют критериям НДТ - наилучших доступных технологий. Система экологического менеджмента СТЗ соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001, что регулярно подтверждают независимые аудиторские компании.

Фото: Пресс-служба ТМК

- Инвесторы последовательно реализуют программу модернизации производства, - отметил Николай Цуканов. - Выбросы в атмосферу значительно сократились. Я увидел, что здесь, на предприятии и в муниципалитете есть четкое понимание экологических задач, есть свои программы. Теперь необходимо провести их аудит, исходя из тех требований, что отражены в указе президента - улучшение экологической ситуации во всех субъектах, где есть промышленные предприятия.

Отдельным пунктом рабочего визита стало посещение социальных объектов в Полевском городском округе. Трубники активно участвуют в создании комфортной среды для горожан, например, завод по схеме государственно-частного партнерства строит жилой микрорайон "Зеленая роща". СТЗ взял на себя обязательства по контролю за ходом строительства и техническому сопровождению жилых объектов. За последние пять лет в микрорайоне были сданы более 400 квартир общей площадью почти 29 тысяч квадратных метров. В будущем году здесь построят еще 126 домов: 72 коттеджа и 54 таунхауса общей площадью около 18 тысяч квадратных метров. Летом ТМК вложила 75 млн рублей в проект по развитию городской инфраструктуры микрорайона: была открыта новая транспортная развязка и благоустроенный бульвар общей площадью 17 тыс. кв. метров.

Как отметил глава городского округа Константин Поспелов, сейчас в новом жилом массиве создается необходимая инфраструктура: появляются магазины, запланировано строительство детского сада и школы. Кстати, последняя будет построена по тому же проекту, что и в Академическом районе в Екатеринбурге.

Физкультурно-спортивный комплекс Полевского является самым крупным спортивным объектом города, которым пользуются все горожане. Еженедельно в секциях ФСК занимается более 2,5 тысяч человек - взрослых и детей. Только в 2018 году здесь прошло 120 мероприятий различного уровня, в которых приняли участие 14 тысяч человек. Среди них - всероссийский турнир по кикбоксингу среди юношей и девушек на призы ТМК, международный турнир по хоккею с мячом и корпоративный турнир по баскетболу среди руководителей подразделений Трубной Металлургической Компании.

Фото: Пресс-служба ТМК

В Центре профессионального образования Северского трубного завода, который является кампусом корпоративного университета ТМК2U, одновременно может обучаться более 300 человек. Он создан в рамках реализации трехстороннего соглашения между СТЗ, региональным министерством общего и профессионального образования и Полевским многопрофильным техникумом имени В.И. Назарова о создании эффективных условий профподготовки специалистов различного уровня. Здесь оборудованы технические классы, специализированные аудитории и производственные участки. Благодаря этому можно сочетать как традиционные, так и прогрессивные методы обучения. Активно применяются электронные курсы, вебинары, элементы геймификации, проектные формы, при которых объектами образовательных программ становятся реальные производственные проблемы, еще не имеющие способа решения. Кроме того, развивается направление виртуальных тренажеров, опробуются формы обучения с виртуальной или дополненной реальностью. В центре созданы условия для непрерывного повышения квалификации персонала предприятий ТМК, при этом в рамках договора о социальном партнерстве в специализированных аудиториях занимаются студенты городского техникума. Большинство из них проходят практику на заводе и рассчитывают на дальнейшее трудоустройство.

- СТЗ - не первый завод, который я посещаю в Свердловской области. То, что мы смогли сегодня увидеть, впечатляет: и спортивный комплекс, и жилой городок. И, конечно, мне очень понравился образовательный ресурсный центр. Это хороший вклад предприятия в будущее своих работников. На мой взгляд, это как раз те инвестиции в технологичность и компетенции, которые крайне важны на современных производствах, - поделился впечатлениями с журналистами полпред Николай Цуканов. - Я увидел, что в данном городе и на данном предприятии есть четкое понимание задач и региона, и муниципалитета, и бизнеса.

Пресс-служба ТМК в УрФО



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