В Екатеринбурге в частном детсаду умер ребенок

В Екатеринбурге в одном из многочисленных частных садиков сегодня умер ребенок.

Сообщение о трагическом случае поступило в правоохранительные органы города днем. Следственный отдел по Орджоникидзевскому району проводит проверку по данному факту.

Причина смерти малыша не озвучивается, но, по предварительным данным Следственного комитета Свердловской области, он скончался не из-за травм или какого-либо внешнего воздействия. Об этом говорят результаты осмотра места происшествия.

"Точная причина смерти ребенка станет известна после судмедэкспертизы", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.