Иногда нелюдимость принимается за признак ума и проницательности. Иногда позволяет подозревать человека, избегающего общения, в неприязненности ко всему живому. Но, как бы то ни было, закрытость и некоммуникабельность не слишком благоприятствуют успеху дела и того, кто им занят. Сегодня - особенно. Рынок труда продолжает сильно меняться под влиянием новых технологий и автоматизации. Некоторые профессии просто перестают быть нужными. Что можно сделать, чтобы в свете этих изменений не оказаться без работы? Какие навыки и умения надо тренировать? Обсудим тему с ректором Российской экономической школы Рубеном Ениколоповым.

Социальные навыки в нас закладываются с детства

- Вы себя считаете достаточно коммуникабельным человеком?

- Это у людей, с которыми я работаю, скорее, надо спрашивать. Но я думаю, что социальные навыки в нас закладываются с детства. Это всегда результат воспитания и жизненного опыта.

- Часто ли вам приходится делать усилие над собой, чтобы не проявить раздражения, воздержаться от резкого тона?

- Не скажу, что часто, но приходится. В такие моменты надо сделать шесть вдохов и выдохов, чтобы не реагировать импульсивно.

- Бывали ли ситуации, когда вы давали волю эмоциям и в результате терпели поражение?

- Бывали. Чаще в частной жизни, нежели на работе.

Работы, на которых человек не взаимодействует с другими людьми, встречаются все реже

- Я читал вашу статью, в которой вы выделяете три типа навыков - когнитивные (познавательные), некогнитивные (эмоциональная устойчивость, самоконтроль) и социальные (умение общаться, работать в команде). Как меняется важность этих навыков под влиянием технологического прогресса?

- Чтобы понять, как меняется важность этих навыков, можно посмотреть на изменения, которые происходили в последние годы в одной из наиболее развитых стран мира - США. Наибольшее падение в 1980-2012 годах наблюдалось в рабочих местах, требующих рутинных операций. Более интересно то, что доля рабочих мест, требующих аналитических (прежде всего математических) навыков, хоть и выросла на 11 процентов, но практически весь этот рост наблюдался в период с 1980 по 2000 год, после чего перестала расти и даже несколько снизилась. При этом наибольшее падение в 2000 -2012 годах произошло среди инженеров. Наибольший же рост за 1980-2012 годы наблюдался в рабочих местах, требующих социальных навыков и общения с людьми. Их доля выросла на 24 процента. Похожая динамика наблюдалась и в зарплатах. Влияние социальных навыков на нее существенно усилилось.

Сочетание аналитических и социальных навыков оказывается наиболее ценным

- Этот тип навыков - умение общаться с людьми, работать в команде - незаменим, вы считаете? Ведь были и будут суперпрофессионалы, каждый из которых подчас стоит целой команды.

- Это так. Но если посмотрим, как меняются технологии, как меняется экономика, то увидим, что работы, на которых человек не взаимодействует с другими людьми, встречаются все реже. Безусловно, есть исключения - гениальные математики, которые сидят, придумывают свою теорему в одиночку и потом выдают результат. Но в среднем по экономике преобладают все же рутинные операции. Лет сорок назад одной из самых распространенных женских профессий была профессия машинистки. И с машинисткой можно было не общаться. Ее работа была достаточно рутинной и не требовала особой креативности. А сейчас, благодаря развитию информационных технологий и робототехники, машины лучше нас делают рутинную работу. Машинистки были первые, кто это прочувствовал на себе. Сейчас такой профессии нет. Практически во всех случаях машины оказываются дешевле, чем люди. И если какие-то машины сейчас не дешевле, то лет через десять будут дешевле, потому что технологии не стоят на месте. И тогда возникает вопрос: а куда денутся люди? Есть апокалиптический взгляд на эту проблему: люди вообще не нужны, от них можно избавиться. Я сильно сомневаюсь в такой картине мира. Вряд ли люди окажутся на полном обеспечении у машин, это, скорее всего, экономически нереалистично. Хотя есть научные работы, в которых утверждается, что этот сценарий возможен, если роботы научатся достаточно хорошо сами себя производить. В XIX веке тоже все переживали, что станки вытеснят людей и людям нечем будет заняться. Но люди нашли себе применение. Другой вопрос, что тогда невозможно было предсказать - какое. А сейчас, если мы оглянемся даже не на сто пятьдесят, а на пятьдесят лет назад, то увидим целый список профессий, которых раньше не существовало.

- Какие из этих новых профессий требуют социальных навыков, умения общаться?

- Смотря на каком горизонте планирования. У нас очень много психологов, психотерапевтов, сто лет назад столько не было. Я не беру здесь профессии, в которых надо ежеминутно общаться с людьми: учителя, врачи, работники сферы услуг… Эти профессии были и будут всегда. Что касается новых профессий, рождаемых технологическим прогрессом… Мне трудно сейчас предсказать, какими именно они будут. Но, несомненно, они потребуют социальных навыков. Социальные навыки нужны, чтобы работать в команде. Профессии, где ты в окружении роботов, никуда не денутся, но доля их будет очень маленькая.

Человеческое общение меньше всего подвержено автоматизации

- Как сегодня выглядит наиболее востребованный специалист? И почему одним из приоритетных требований к нему становится способность работать в команде?

- Если мы говорим о высокооплачиваемом специалисте, то у него должны быть все упомянутые нами навыки - когнитивные, некогнитивные и социальные. Это человек, который может делать что-то такое, к чему непригодны роботы и что связано с креативностью. Человеческое общение меньше всего подвержено автоматизации. Компьютерные программы уже научились обыгрывать человека, но пока еще очень далеки от того, чтобы научиться с ним "по-человечески" общаться. Одновременно с этим автоматизация производства все больше увеличивает производительность труда специалистов и дает им возможность сосредоточиваться на наиболее творческих и сложных задачах. Инженеры уже не должны тратить свое время на трудоемкие вычисления и могут сконцентрироваться на поисках действительно новых технологических решений. А высококлассные программисты все меньше времени тратят непосредственно на написание кода и все больше времени могут уделять придумыванию новых алгоритмов. Возможность не отвлекаться на чисто технические рутинные задачи позволяет специалистам сконцентрироваться на тех вопросах, в которых они лучше всего разбираются. Это приводит к росту специализации, что делает все более важной работу в команде, где каждый отвечает за свое направление. А работа в команде требует умения договариваться и координировать работу с другими людьми. Именно поэтому сочетание аналитических и социальных навыков оказывается наиболее ценным.

Работа в команде требует умения договариваться и координировать работу с другими людьми

- Социальные навыки - ключевое умение лидера?

- Безусловно. Лидер по определению тот человек, который управляет другими людьми и который не просто работает в команде, а ведет ее. Глава армии роботов - до этого мы еще не дошли.

Послушание перестает быть приоритетным требованием к работнику

- В нашем обществе дефицит социальных навыков?

- С моей точки зрения, им уделяется недостаточное внимание. А прежде, в советские времена, никто даже не понимал, что это такое. Вы обязаны были выполнять то, что вам велено, а не то, что вы сами придумали. Превыше всего ценилось послушание. Конечно, требовались какие-то лидеры, но они составляли очень маленький процент населения. Большинство же обязано было послушно выполнять приказы. Сейчас, благодаря изменениям экономической системы, послушание перестает быть приоритетным требованием к работнику, но "родовая травма" еще дать о себе знать. У нас существенная часть экономики - ресурсодобывающие компании, работа в которых не требует особого креатива. Социальные навыки у нас не развиваются из-за недостаточной развитости высокотехнологичных секторов экономики.

- Ресурсная экономика не рождает спрос на умение коммуницировать, работать в команде?

- Абсолютно. Хотя это вопрос о курице и яйце. С одной стороны, ресурсная экономика не рождает спрос на лидеров, умеющих собрать команду и повести ее за собой, с другой - у нас недостаточно людей с лидерскими навыками, поэтому и увязли в ресурсной экономике. Мы все больше и больше отстаем от стран, которые находятся на передовом технологическом рубеже.

Лидер не может быть приятным во всех отношениях человеком

- Владеть социальными навыками - это быть приятным во всех отношениях? Не вступать в споры, сглаживать противоречия, уходить от конфликтов? В конечном счете быть конформистом?

- До некоторой степени - да. Но именно до некоторой степени. Лидер не может быть приятным во всех отношениях человеком. А если может, то это не лидер. Есть принципиальные вещи. Если иметь в виду работу, то главное в ней - добиться цели. А если ты идешь на компромисс, потому что не хочешь портить с кем-то отношения, то цели не добиваешься. Дело еще и в том, что в реальной жизни большинство людей проявляют нетолерантность, отсутствие желания идти на компромисс отнюдь не в принципиальных, а в совершенно второстепенных вопросах, когда происходят истерики вокруг того, условно говоря, какого цвета холодильник поставить на кухню. Лидерские навыки заключаются в том, чтобы отделять важное от второстепенного и понимать, в каких вопросах можно идти на компромиссы, а в каких нельзя.

- Три месяца назад вы стали ректором. За это время вам уже пришлось принимать решения, которые не всем нравятся?

- Да, некоторым людям какие-то мои решения не понравились. Это нормально. Кто-то всегда чем-нибудь недоволен.

Решая задачу совместно, дети учатся одновременно арифметике и социальным навыкам

- Как воспитывать социальные навыки?

- В том числе путем тренингов. Существуют специальные курсы, где обучают работать в команде. Но этому может учить и школа. И вовсе не на уроке под названием "социальные навыки", а на уроке, скажем, физики или математики. В нашей школе исторически сложился иерархичный стиль обучения, который воспроизводится десятки лет. Есть ученик, а над ним учитель. Учитель стоит у доски и рассказывает, а потом вызывает к доске ученика. Но это же ужасно - быть вызванным к доске. Держать доклад перед классом - это же наказание. И еще, не дай бог, ты поговоришь с соседом по парте - за это и линейкой можно по рукам получить. Но существуют совершенно другие стили обучения, в которых роль учителя - поставить задачу и управлять процессом ее решения. У Маши было три яблока, пришел медведь, съел два яблока. Сколько яблок осталось? Дети решают эту задачу путем коллективного поиска правильного ответа. Решая ее совместно, они учатся одновременно арифметике и социальным навыкам. Они друг у друга учатся не меньше, чем у своего учителя. Это очень важно. У каждого ребенка свой талант. Один ребенок другого всегда может чему-то научить. Один тебя научит математике, другой - напильником работать, а третий - грамотно писать по-русски. Когда такой стиль обучения - все друг у друга учатся - становится общепринятым, дети получают социальные навыки на уроках химии, биологии, математики, чего угодно. Так что если вы хотите подготовить себя и своих детей к недалекому будущему, учитесь и алгебраические уравнения решать, и общаться. Эти навыки все больше дополняют, а не заменяют друг друга.

Визитная карточка

Фото: Валерий Выжутович

Рубен Ениколопов - ректор Российской экономической школы (РЭШ)

Окончил РЭШ и физический факультет МГУ. В 2008 году получил степень PhD по экономике в Гарвардском университете. В 2012-2013 годах работал в Институте перспективных исследований (IAS) в Принстоне (США). Участвовал в оценке эффективности проектов Всемирного банка и Организации Объединенных Наций. С 2013 года - профессор Университета Помпеу Фабра (Испания). Научный сотрудник Центра исследований экономики и политики (Лондон) и Международного центра роста (Лондон). Является ведущим специалистом в области анализа экономических данных. Его работы публикуются в топ-5 международных научных журналов по экономике по версии Scopus. На собственные исследования Рубен Ениколопов привлек грантов суммарно на более 2,5 млн долларов, включая престижный грант от Европейского исследовательского центра. Входит в редколлегии научных журналов Review of Economic Studies, Journal of Comparative Economics, Applied Econometrics и других.