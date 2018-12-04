В соцсетях пошла жаркая дискуссия о судьбе уникального авиамузея в подмосковном Монино. Руководство минобороны, в чьем ведении находятся экспонаты выставки летных раритетов, планирует разместить их на новой площадке в парке "Патриот".

Для этого неподалеку от Кубинки военные готовы построить комплекс зданий и специальных оборудованных демонстрационных стоянок для самолетов и вертолетов. Там, по мнению генералов, реально продлить выставочную жизнь редким, а то и единственным экземплярам авиатехники, которые сейчас ржавеют и сыплются под открытым небом.

Шум вокруг броской идеи начался после того, как против перевозки уникальных старых самолетов выступили многие эксперты. Противники их переезда говорят: раритетные аппараты просто не выдержат многокилометровой транспортировки. А распиленные и заново сваренные-собранные, они в результате этой операции потеряют самое ценное - свой первозданный вид. Ведь в Монино-то большая часть экспонатов музея прилетела на собственных крыльях и винтах.

Специалисты авиастроительных фирм, чьи самолеты сейчас находятся в Центральном музее ВВС в Монино, провели специальный осмотр своих экспонатов. Они оценивали возможность их разборки, транспортировки и последующей сборки на территории парка "Патриот". Мнение многих экспертов - переместить самолеты из Монино в "Патриот" без серьезных потерь невозможно. Почему? Как считает управляющий директор АО "Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева" А. Горбунов, "если сейчас самолеты настоящие, с действующими узлами и механизмами, то после разборки-сборки они, возможно, и будут выглядеть как самолеты, но, по сути, превратятся в муляжи, которые не будут иметь ни технической, ни исторической ценности".

В парке "Патриот" реально продлить выставочную жизнь раритетным самолетам и вертолетам, которые сейчас ржавеют и сыплются под открытым небом

Строго говоря, обе точки зрения выглядят вполне логичными. Тем более что их приверженцы выдвигают очень веские аргументы "за" и "против". К примеру, гигант Ту-144, в свое время перелетевший на монинский аэродром с авиабазы Чкаловская, теперь реально переправить под Кубинку только по частям. Не исключено, что какие-то элементы его фюзеляжа и крыльев просто не выдержат сварочно-восстановительных работ. Их придется заменять новоделами. То есть по факту в "Патриоте" выставят не оригинал самолета, а его отреставрированную версию.

То же касается и некоторых других раритетных экспонатов. Скажем, И-16 - первого поступившего на вооружение советских ВВС скоростного истребителя-моноплана с убирающимися шасси. Выставленная в Монино машина участвовала в боях в небе Испании и Китая, на Халхин-Голе, в финской и Великой Отечественной войне. Потеряем ее при переезде - значит, потеряем частицу нашей истории. А этого допустить нельзя.

С другой стороны, как справедливо замечают в минобороны, оставаясь под открытым небом, без должного внимания и присмотра, которого эта уникальная авиатехника лишилась после перевода Военно-воздушной академии им. Гагарина из Подмосковья в Воронеж, она все равно обречена на гибель. Сотрудники музея и волонтеры всеми силами пытаются ее спасти от коррозии и вандализма посетителей, но факт остается фактом - из года в год экспонаты все больше ветшают, ржавеют, становятся объектами разворовывания.

К тому же на нынешнем месте музей будет трудно развивать. Местный аэродром не функционирует, дополнительную землю под новые экспонаты и здания не выпросишь, ведь кругом разрослись дачные поселки.

А в парке "Патриот" под Центральный музей Воздушно-космических сил России готовы предоставить 25 тысяч кв. м. Новая экспозиция военной авиационной техники станет самой крупной в мире. Там найдется достойное место не только для более чем 37 тысяч уникальных раритетов, моделей летательных аппаратов, фотоматериалов и редких документов из Монино, но и для новых экспозиций и экспонатов, в частности, истребителя пятого поколения Т-50 и других современных боевых самолетов.

Причем храниться, выставляться и демонстрироваться все это богатство будет с использованием современных технологий. Наиболее ценные раритеты поместят в прозрачные защитные колпаки. Еще посетители смогут свободно выбирать фото, видео, интерактивные карты, инфографику, 3D-модели. А в зоне интерактивных симуляторов - управлять самолетом или соревноваться в меткости в авиационном тире. Благодаря обучающим программам каждый желающий сможет попробовать свои силы в профессии военного летчика.

Следить за техническим состоянием экспонатов вместе с военными будут специалисты "Объединенной авиастроительной корпорации". Все выставочные объекты станут постоянно проходить необходимые экспертизы. Кроме того, при музее будет сформирована полноценная технико-эксплуатационная часть, персонал которой займется восстановлением образцов авиатехники, ее приведением в исторически и конструктивно достоверное состояние.

Интересно, что главному терминалу музея придадут форму самолета, на крыше которого оборудуют панорамную смотровую площадку. Оттуда будет удобно наблюдать за многочисленными авиашоу.

По планам военных, открыться музей должен в 2020 году. А для придания большего "веса" ему присвоят статус филиала Центрального музея Вооруженных Сил РФ. Все это, конечно, очень серьезные аргументы в пользу отправки монинской выставки в парк "Патриот".

Мнение эксперта

Сергей Солнцев, генерал-лейтенант в запасе, бывший заместитель гендиректора Внуково:

- После того как академия переехала из Монино в другое место, авиационный гарнизон фактически разрушился, и в музей попасть стало гораздо труднее. И приглядывать за его экспонатами, наверное, теперь некому.

Поэтому переезд музея на новое место, строительство под него в парке "Патриот" специальных зданий и площадок выглядят вполне разумным решением.