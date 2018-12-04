Россия довела нефтедобычу до рекорда в новейшей истории

Добыча нефти и газового конденсата дошла до рекордного в новейшей истории России уровня, превысив в этом году 11,4 миллиона баррелей в сутки. Это эквивалентно более чем 46 тысячам тонн в месяц. По сравнению с прошлым годом, добыча выросла почти на полмиллиона баррелей в сутки.

Это следует из данных Центрального диспетчерского управления ТЭК, а также подсчетов агентства Bloomberg и слов министра энергетики России Александра Новака. Примечательно, что максимального уровня добычи стране удалось достигнуть на фоне участия в международном соглашении о регулировании добычи (ОПЕК+) для балансировки рынка.

На рекорд производство пошло с июня. До этого времени - с мая 2017 года по май 2018-го - добыча держалась на уровне 10,9-11 миллионов баррелей, так как российские компании взяли на себя обязательства не наращивать ее выше определенного уровня, а точнее 10,947 миллиона баррелей в сутки, как предполагало соглашение ОПЕК+.

Однако к концу июня этого года ситуация на рынке поменялась, и картель решил нарастить производство. Начало оно расти и в России: в июле - примерно на 50-100 тысяч баррелей в сутки каждый месяц. Рекорд был достигнут октябре. Правда, до советского максимального уровня - примерно 11,6 миллиона баррелей в сутки - он так и не дошел.

По оценкам экспертов, сейчас Россия может добывать и больше, но в целом она находится примерно на "полке" добычи. Это означает, что производители вышли на некий постоянный уровень, который они способны поддерживать длительное время. Как правило, чтобы продлить время нахождения на "полке", надо серьезно заниматься геологоразведочными работами, которые позволили бы ежегодно увеличивать доказанные запасы нефти в недрах на большую величину, чем добыто нефти. Если восполняемость запасов падает, значит, падение с "полки" не избежать.

Уже сейчас большая часть запасов нефти в России относится к категории "трудной" (около 65 процентов), то есть чтобы ее добыть, необходимо приложить больше усилий - как финансовых, так и технологических. Правда, доля "трудной" нефти в добыче пока невелика - чуть более семи процентов. По оценке специалистов ряда компаний, средние удельные текущие затраты на добычу нефти, например, из отложений баженовской свиты примерно в 2,2 раза выше затрат при разработке традиционных объектов.

Генеральная схема развития нефтяной отрасли на период до 2035 года предполагает, что добыча "трудной" нефти вырастет как минимум вдвое - примерно до 15 процентов от общей добычи в России. Проект Энергетической стратегии предполагает, что к тому же времени суммарно государству и компаниям нужно будет обеспечить добычу на уровне 490-550 миллионов тонн в год (чуть меньше, чем сейчас). Это означает, что неминуемо доля "трудной" нефти продолжит расти в добыче России.