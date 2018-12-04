Россия стала одним из крупнейших рынков сбыта табачной контрабанды

Федеральная таможенная служба (ФТС) в этом году изъяла из незаконного оборота более 130 миллионов сигарет, рассказали "Российской газете" в ведомстве. Стоимость контрабанды составила 500 миллионов рублей.

Поток нелегального табака на российский рынок растет. По данным исследования компании Nielsen, проведенного по заказу крупнейших легальных производителей табачной продукции, за три квартала этого года доля нелегальных сигарет, то есть реализуемых без уплаты акциза, достигла 8,4 процента от всего объема табачного рынка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась в два раза.

В категории нелегальных оказались не только сигареты, незаконно привезенные в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и дальнего зарубежья. Внутри страны также действует немало подпольных табачных цехов. Продукцию они выпускают либо без акцизных марок вообще, либо с поддельными марками. Но основной источник нелегального табака - все же заграница, в основном соседние страны. Как правило, контрабандный табак поступает в Россию из Беларуси, Казахстана, Украины, Южной Осетии и ОАЭ, отмечают в ФТС. Показательно, что по количеству выявляемой нелегальной продукции лидируют приграничные регионы России.

Успех контрабанды в России обеспечивает относительная дешевизна такой продукции на фоне легальных сигарет. "Высокие налоги делают привлекательными для криминала все способы продажи сигарет без их уплаты", - говорит главный редактор медиагруппы "Русский табак" Максим Королев. Тут и контрабанда, и контрафакт. Выгодно также нелегально везти в Россию легально произведенные в Беларуси сигареты самой дешевой категории, отмечает он.

Средняя стоимость пачки таких сигарет в Беларуси - около 31 рубля, а это почти в два раза меньше, чем акциз и НДС в цене пачки в России, поясняет вице-президент по корпоративным отношениям и коммуникациям табачной компании JTI в России Сергей Головко. Заметный ценовой разрыв стимулирует нелегальную торговлю при отсутствии таможенных границ, добавляет он.

Бороться с проникновением нелегальных сигарет на российский рынок помогает и Всемирная таможенная организация (RILO, ВТамО). Только за 10 месяцев этого года возбуждено 34 уголовных дела по незаконному обороту табачной продукции общей стоимостью более 895 миллионов рублей, рассказывают таможенники.

К контрабандистам применяют суровые меры наказания. "При обнаружении факта незаконного перемещения через таможенную границу ЕЭАС табачной продукции, стоимость которой превышает 250 тысяч рублей, таможенные органы возбуждают уголовные дела по статье 200.2 Уголовного кодекса (УК РФ), которые в дальнейшем передаются в следственные органы", - отметили в ФТС.

В Казахстане акцизная система схожа с российской, поэтому везти нелегально сигареты невыгодно, зато развит транзит из ОАЭ через Казахстан и Киргизию

Рентабельность у нелегалов переваливает за сто процентов, отмечают эксперты. Но и для любого курильщика выгодно купить нелегальные сигареты. Такой выбор происходит сознательно, невзирая на риски получить некачественную или просто опасную продукцию.

Дисбаланс налоговых режимов как причину роста контрабанды в странах Евразийского экономического союза признают и международные эксперты. В результате растет теневой поток в Россию табачной продукции, отмечает заместитель директора департамента финансовых вопросов МВФ Абдельхак Сенхаджи. "Главная проблема не в самом по себе уровне налогов в странах, а в их гармонизации. Если у вас налоги выше, чем у соседей, будет развиваться нелегальная торговля", - сказал он, выступая на глобальном саммите по нелегальной торговле в Дубае (ОАЭ).

В Казахстане акцизная система схожа с российской, поэтому везти нелегально сигареты невыгодно, указывает Максим Королев. Зато развит транзит из стран дальнего зарубежья, тех же ОАЭ через Казахстан и Киргизию, добавляет он.

В этом случае рассадниками дешевого контрафакта становятся свободные экономические зоны, например, Джебель Али в ОАЭ. Правда, назвать сигареты, произведенные в таких зонах, нелегальными нельзя. Продукцию выпускают на вполне законных основаниях, но фабрики никто не контролирует, так что из чего и по каким стандартам сделаны такие сигареты, неизвестно. Налогов эти предприятия не платят, потому и продукция их изначально существенно дешевле той, что производится в России.

В результате дешевый табак, как и другая продукция, например, фармацевтическая, из свободных экономических зон расползается по всему миру. "Каждая такая зона увеличивает объем нелегального экспорта из страны в среднем на пять процентов", - говорит аналитик по вопросам незаконной торговли Организации экономического сотрудничества и развития (ОЕСD, ОЭСР) Майкл Моранц.

Одного чудодейственного способа борьбы с контрафактом не существует, признают эксперты. Можно бороться с каналами продаж, с нелегальной розницей. Но если в деревне стоит один киоск, который торгует нелегальным табаком, его просто так не закроешь, поясняет Максим Королев. Тщательнее и аккуратнее должны работать таможенники. Возможно хотя бы временно ввести частичный досмотр при пересечении границ внутри ЕАЭС, добавляет он.

Нужна гармонизация систем акцизов стран - участниц ЕАЭС. На международном уровне также требуется сотрудничество со странами дальнего зарубежья.

Уже началось заключение соглашений между странами о принципах деятельности зон свободной торговли, отмечает Майкл Моранц. Оно должно повысить их прозрачность. Предполагается взаимный свободный доступ к информации об этих зонах, проведение там инспекций. Но пока такое соглашение подписали только 18 стран. "Сейчас мы работаем над созданием стандартов сотрудничества в этой сфере, которые могут быть доступны для всех стран", - сказал Моранц.

Также важна гражданская позиция общества, уверен руководитель управления по борьбе с мошенничеством в таможенной и табачной сфере Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) Джордж Роблинг: "Публику нужно информировать о неправильности приобретения нелегальных сигарет".

Однако есть фундаментальная причина распространения нелегального табака - это уровень доходов населения. С их ростом доля табачной контрабанды будет снижаться, указывают эксперты.