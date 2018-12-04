Россия стала одним из крупнейших рынков сбыта табачной контрабанды

Новости

ИААФ продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики 17:19
В Краснодаре не стали возбуждать уголовное дело против Хаски 17:17
На Урале мужчина умер в приемном покое больницы 17:10
Дельфинам понравился мультик "Губка Боб" и передача "Планета Земля" 17:09
Косачев ожидает встречи с главой международного комитета ЕП до выборов 17:07
Видео: Tesla "подставила" своего хозяина 17:01
Банкоматы для снятия денег в полевых условиях покажут в Подмосковье 16:48
Умер актер сериалов "Универ" и "Карпов" Виталий Ендовицкий 16:41
Путин наградит добровольцев 16:40
Сезон 2019/2020 РПЛ начнется 14 июля 16:39
Кремль: Визит премьера Греции завершит период неспокойных отношений с РФ 16:31
Актер Алексей Панин заявил, что ничего не знает о своем дебоше 16:31
Прибавить GAC. Как китайская автокомпания победит российские стереотипы 16:31
Клубы Российской премьер-лиги утвердили использование VAR 16:28
ФАС не поддержала размещение надписи "Алкоголь убивает" на бутылках 16:25
Forbes признал Меркель самой влиятельной женщиной 2018 года 16:25
В Армении обнаружен "черный ящик" разбившегося Су-25 16:24
Путин подписал указ о двух госпремиях 16:22
В пермский авиаполк поступили три новых МиГ-31БМ 16:20
Писателя Андрея Битова похоронят в Петербурге 16:19
Россияне назвали Беларусь наиболее успешной и стабильной страной 16:05
УАЗ "Профи" обновился и подорожал 16:02
В Екатеринбурге в частном детсаду умер ребенок 16:01
На Ямале скончался один из отравившихся купленной с рук рыбой 15:55
Предполагаемый глава "Коза ностра" арестован в Палермо 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
04.12.2018 17:05
Рубрика: Экономика

Дали прикурить

Россия стала одним из крупнейших рынков сбыта табачной контрабанды
Текст: Евгений Гайва
Федеральная таможенная служба (ФТС) в этом году изъяла из незаконного оборота более 130 миллионов сигарет, рассказали "Российской газете" в ведомстве. Стоимость контрабанды составила 500 миллионов рублей.
Дешевая табачная продукция из свободных экономических зон расползается по всему миру. Фото: REUTERS Дешевая табачная продукция из свободных экономических зон расползается по всему миру. Фото: REUTERS
Дешевая табачная продукция из свободных экономических зон расползается по всему миру. Фото: REUTERS

Поток нелегального табака на российский рынок растет. По данным исследования компании Nielsen, проведенного по заказу крупнейших легальных производителей табачной продукции, за три квартала этого года доля нелегальных сигарет, то есть реализуемых без уплаты акциза, достигла 8,4 процента от всего объема табачного рынка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась в два раза.

В категории нелегальных оказались не только сигареты, незаконно привезенные в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и дальнего зарубежья. Внутри страны также действует немало подпольных табачных цехов. Продукцию они выпускают либо без акцизных марок вообще, либо с поддельными марками. Но основной источник нелегального табака - все же заграница, в основном соседние страны. Как правило, контрабандный табак поступает в Россию из Беларуси, Казахстана, Украины, Южной Осетии и ОАЭ, отмечают в ФТС. Показательно, что по количеству выявляемой нелегальной продукции лидируют приграничные регионы России.
В России начали уголовно преследовать контрабандистов украшений и часов

Успех контрабанды в России обеспечивает относительная дешевизна такой продукции на фоне легальных сигарет. "Высокие налоги делают привлекательными для криминала все способы продажи сигарет без их уплаты", - говорит главный редактор медиагруппы "Русский табак" Максим Королев. Тут и контрабанда, и контрафакт. Выгодно также нелегально везти в Россию легально произведенные в Беларуси сигареты самой дешевой категории, отмечает он.

Средняя стоимость пачки таких сигарет в Беларуси - около 31 рубля, а это почти в два раза меньше, чем акциз и НДС в цене пачки в России, поясняет вице-президент по корпоративным отношениям и коммуникациям табачной компании JTI в России Сергей Головко. Заметный ценовой разрыв стимулирует нелегальную торговлю при отсутствии таможенных границ, добавляет он.

Бороться с проникновением нелегальных сигарет на российский рынок помогает и Всемирная таможенная организация (RILO, ВТамО). Только за 10 месяцев этого года возбуждено 34 уголовных дела по незаконному обороту табачной продукции общей стоимостью более 895 миллионов рублей, рассказывают таможенники.

К контрабандистам применяют суровые меры наказания. "При обнаружении факта незаконного перемещения через таможенную границу ЕЭАС табачной продукции, стоимость которой превышает 250 тысяч рублей, таможенные органы возбуждают уголовные дела по статье 200.2 Уголовного кодекса (УК РФ), которые в дальнейшем передаются в следственные органы", - отметили в ФТС.

В Казахстане акцизная система схожа с российской, поэтому везти нелегально сигареты невыгодно, зато развит транзит из ОАЭ через Казахстан и Киргизию

Рентабельность у нелегалов переваливает за сто процентов, отмечают эксперты. Но и для любого курильщика выгодно купить нелегальные сигареты. Такой выбор происходит сознательно, невзирая на риски получить некачественную или просто опасную продукцию.

Дисбаланс налоговых режимов как причину роста контрабанды в странах Евразийского экономического союза признают и международные эксперты. В результате растет теневой поток в Россию табачной продукции, отмечает заместитель директора департамента финансовых вопросов МВФ Абдельхак Сенхаджи. "Главная проблема не в самом по себе уровне налогов в странах, а в их гармонизации. Если у вас налоги выше, чем у соседей, будет развиваться нелегальная торговля", - сказал он, выступая на глобальном саммите по нелегальной торговле в Дубае (ОАЭ).

В Казахстане акцизная система схожа с российской, поэтому везти нелегально сигареты невыгодно, указывает Максим Королев. Зато развит транзит из стран дальнего зарубежья, тех же ОАЭ через Казахстан и Киргизию, добавляет он.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
В Россельхознадзоре оценили объем фальсификата в триллион рублей в год

В этом случае рассадниками дешевого контрафакта становятся свободные экономические зоны, например, Джебель Али в ОАЭ. Правда, назвать сигареты, произведенные в таких зонах, нелегальными нельзя. Продукцию выпускают на вполне законных основаниях, но фабрики никто не контролирует, так что из чего и по каким стандартам сделаны такие сигареты, неизвестно. Налогов эти предприятия не платят, потому и продукция их изначально существенно дешевле той, что производится в России.

В результате дешевый табак, как и другая продукция, например, фармацевтическая, из свободных экономических зон расползается по всему миру. "Каждая такая зона увеличивает объем нелегального экспорта из страны в среднем на пять процентов", - говорит аналитик по вопросам незаконной торговли Организации экономического сотрудничества и развития (ОЕСD, ОЭСР) Майкл Моранц.

Одного чудодейственного способа борьбы с контрафактом не существует, признают эксперты. Можно бороться с каналами продаж, с нелегальной розницей. Но если в деревне стоит один киоск, который торгует нелегальным табаком, его просто так не закроешь, поясняет Максим Королев. Тщательнее и аккуратнее должны работать таможенники. Возможно хотя бы временно ввести частичный досмотр при пересечении границ внутри ЕАЭС, добавляет он.

Нужна гармонизация систем акцизов стран - участниц ЕАЭС. На международном уровне также требуется сотрудничество со странами дальнего зарубежья.

Уже началось заключение соглашений между странами о принципах деятельности зон свободной торговли, отмечает Майкл Моранц. Оно должно повысить их прозрачность. Предполагается взаимный свободный доступ к информации об этих зонах, проведение там инспекций. Но пока такое соглашение подписали только 18 стран. "Сейчас мы работаем над созданием стандартов сотрудничества в этой сфере, которые могут быть доступны для всех стран", - сказал Моранц.

Также важна гражданская позиция общества, уверен руководитель управления по борьбе с мошенничеством в таможенной и табачной сфере Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) Джордж Роблинг: "Публику нужно информировать о неправильности приобретения нелегальных сигарет".

Однако есть фундаментальная причина распространения нелегального табака - это уровень доходов населения. С их ростом доля табачной контрабанды будет снижаться, указывают эксперты.

Экономика Финансы Правительство ФТС Алкоголь и табак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роструд напомнил о длинной рабочей неделе перед праздниками
В Армении обнаружен "черный ящик" разбившегося Су-25
Правительство Франции вводит мораторий на повышение цен на топливо
Видео: Порошенко вновь появился на публике в пьяном виде
Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2019 год