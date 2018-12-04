Россия установит рекорд экспорта трубопроводного газа в Европу

По итогам этого года российские поставки газа по трубопроводам в дальнее зарубежье, как ожидается, превысят 200 миллиардов кубометров. На фоне падения внутренней добычи газа европейские страны в будущем будут только наращивать импорт, солидарны эксперты, и Россия может застолбить за собой долю в поставках на многие годы. Главное - предоставить потребителям конкурентоспособную цену.

"Хочу обратить внимание, что эта цифра - 200 миллиардов кубометров - вплотную приближается к объему наших годовых контрактных количеств, - обратил внимание заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев. - И мы получаем уже запросы на дополнительные объемы экспорта, начиная с 2020 года. И переход на следующий уровень годовых контрактных количеств - это тема очень важная, очень интересная, в том числе с развитием наших экспортных газотранспортных маршрутов".

Сейчас трубопроводный газ в Европу поставляется из России несколькими маршрутами: транзитом через Белоруссию, Польшу и Украину, а также напрямую через Балтийское море. Минувшей зимой - в феврале-марте - уровень загруженности трубопроводов на фоне холодов достигал 99 процентов по некоторым направлениям. С запуском "Турецкого потока" и "Северного потока-2" при условии их выхода на полную мощность теоретически довести экспорт газа в Европу можно будет почти до 290 миллиардов кубометров, то есть в полтора раза. Даже это не покрывает потребность Европы в дополнительных объемах на горизонте 2030 года (прогноз Международного энергетического агентства).

Уже за первые 11 месяцев 2018 года "Газпром" экспортировал 179,9 миллиарда кубометров газа, что на 2,6 процента больше, чем за тот же период прошлого года, и на 10,2 процента выше аналогичного периоде позапрошлого года. Больше всего нарастили импорт Германия, Австрия, Нидерланды, а также Франция, Чехия, Финляндия и Румыния. Венгрия и Греция уже за январь-ноябрь получили газа больше, чем за весь прошлый год, ранее аналогичную динамику показали Австрия, Нидерланды и Швейцария.

"В повседневной жизни я вижу новые запросы на новый спрос на предстоящие десять лет, и объемы гораздо больше, чем мы можем поставить в настоящее время с имеющейся инфраструктурой", - заметила в сентябре гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. Главное конкурентное преимущество российского газа, кроме наличия трубопроводов, это цена, которая остается ниже, чем, например, на сжиженный природный газ (СПГ). При этом Европа не упускает возможности абсорбировать с рынка свободные объемы СПГ, который не ушел в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Эксперты ожидают, что к 2020 году предложение на рынке СПГ может оказаться несколько выше спроса. Это приведет к тому, что Европа получит больше СПГ, но серьезной угрозы для российских поставок такой расклад не создаст, так как возможный рост импорта СПГ компенсируется все тем же падением добычи в Европе. Позднее, напротив, спрос на сжиженные поставки газа на несколько лет может превысить предложение, что снизит экспорт СПГ в Европу и сохранит хорошие условия для наращивания экспорта трубопроводного газа.