Россияне назвали Беларусь наиболее успешной и стабильной страной

Наиболее успешной и стабильной страной среди государств СНГ считает большинство россиян свою соседку по Союзному государству. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения ВЦИОМ, результаты которого были представлены 4 декабря на пресс-конференции в Москве.

По данным экспертов, столь позитивную оценку Беларуси выставили 68 процентов россиян. На втором месте Казахстан - 52%, на третьем - Азербайджан (16%). Далее следуют Армения (14%), Грузия (12%), Узбекистан (10%), Туркменистан (8%). Кыргызстан и Таджикистан набрали по 5%, а Молдова - 4%. Замыкает таблицу ВЦИОМ Украина с двумя процентами.

Кроме того, сообщает БЕЛТА, Беларусь заняла и первое место в рейтинге стран, которые стремятся развивать с РФ экономическое сотрудничество и поддерживают ее на международной арене. С этим мнением согласны 60 процентов респондентов. На втором месте здесь опять оказался Казахстан - 47%. Третье место заняла Армения - 13%. Далее следуют Узбекистан (10%), Азербайджан (9%). По 6 процентов получили Кыргызстан, Таджикистан и Грузия. А вот к странам, наименее стремящимися к сотрудничеству с Москвой, участники опроса отнесли Молдову (4%), Туркменистан (3%) и Украину (1%).

Комментируя результаты исследований, руководитель проекта Степан Львов отметил, что подобные опросы центр проводит ежегодно уже в течение восьми лет. И лидеры все это время остаются стабильными: первое место всегда занимает Беларусь, а второе - Казахстан. Абсолютно логичными в этой ситуации представляются и выводы ВЦИОМ о том, что наибольшим доверием россиян среди лидеров всех стран СНГ пользуется белорусский президент.

В рейтинге доверия Александр Лукашенко занял первое место. Согласно исследованию, эту точку зрения разделяют 65% респондентов в России. Кстати, участники опроса уверены, что защита интересов русскоязычного населения среди стран СНГ также лучше всего проявляется в синеокой. Согласно опросу, это мнение разделяют 68 процентов россиян.

Следует уточнить, что Исследование "Партнеры России на постсоветском пространстве" проводилось в самом начале ноября в формате телефонного интервью. Было опрошено 1600 респондентов. Погрешность исследования не превышает 3,5%.