Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

Увеличить свое благосостояние и заработную плату, получить квартиру или стать счастливым обладателем новых гаджетов и спортивного инвентаря - вот о чем мечтают россияне в преддверии Нового года. О списке самых желанных подарков рассказали в канцелярии Деда Мороза.

Любопытно, что в этом году около трети писем поступило от взрослых людей, сообщает RT. При этом мужчины чаще всего просят увеличить зарплату, помочь в карьерном росте или с приобретением автомобиля. У представительниц прекрасного пола также преобладают просьбы материального характера - квартира в центре города, путевка на море, стабильная работа. Однако среди авторов новогодних посланий нашлись и те, кто попросил Деда Мороза о благополучии родных и мире во всем мире.

В отличие от взрослых детям интересен спортивный инвентарь, новомодные гаджеты, куклы, косметика, роботы трансформеры и новые платья.

При этом наибольшее количество писем приходит в канцелярию из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди регионов-лидеров также отмечены Свердловская область, Краснодарский край и Татарстан.