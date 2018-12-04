Российская нефть Urals пережила исторический скачок рублевой цены

Осень 2018 года стала для российской смеси нефти марки Urals знаковой: ее цена в рублях достигла максимального значения за всю историю наблюдений, а затем в течение месяца обвалилась почти на треть.

В 2014-2017 годах рублевая стоимость Urals колебалась в довольно широком коридоре - 2000-4000 рублей за баррель, но за него не выходила. Технически восхождение рублевой цены началось в июне прошлого года с отметок 2700-3000 рублей. Уже к концу января этого года цена подобралась вплотную к 4000 рублей, а к началу октября достигла отметки 5550 рублей. 30 ноября она уже снова стоила менее 4000.

Стоимость Urals связана с ценой североморской смеси нефти марки Brent. Если брать цену в долларах, то, как правило, российская нефть дешевле, так как в ее составе больше серы и она более "тяжелая". Brentдорожала также с середины лета прошлого года до этой осени, но чуть менее серьезно - совокупно примерно на 70 процентов против двукратного роста рублевой цены Urals.

Дополнительный стимул расти у рублевых цен появился в связи в связи с ослабление курса рубля к доллару. Поводом стало расширение санкций США против России в апреле, дополнительный толчок к росту произошел в августе, когда в прессу попал проект новых санкций против РФ. Инвесторы начали закладывать ужесточение ограничительных мер в стоимость российской валюты, и, несмотря на то, что фактически с вены новых санкций не было, рубль ослаб, что и довело рублевую стоимость нефти до рекордной отметки. До некоторого времени рублевые цены опосредованно подстегивало и бюджетное правило РФ.

В федеральный бюджет РФ на этот год заложена цена барреля Urals в размере 2834 рубля (средний курс доллара 64,7 рубля, умноженный на среднюю цену нефти 43,8 доллара). Однако социально-экономический прогноз часто меняется, и исходя из его обновленных показателей (61,4 доллара за баррель и 58,7 рубля за доллар) средняя цена Urals в этом году может быть выше 3700 рублей. Нейтральной с точки зрения денежных потоков для компаний и бюджета стоит считать стоимость нефти в диапазоне от 3300-3600 рублей, поясняли "РГ" финансовые аналитики, а все, что больше, - это сверхприбыль.

Цена нефти выше 5000 рублей (пусть и на коротком временном отрезке) для конечных потребителей не несет никакой выгоды, а вот на исполнение федерального бюджета влияет существенно. За счет высокой цены в рамках бюджетного правила минфин приобретает в резервы больше валюты, Фонд национального благосостояния может быстрее наполниться до желаемых семи процентов ВВП, а значит, его можно будет начать активно использовать для инвестиционной деятельности.

В то же время как аналитики, так и первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов каждый раз напоминают, что предсказать поведение валюты (впрочем, как и нефтяных котировок) невозможно. Тем не менее для ориентира министерство экономического развития такие прогнозы делает. Из последней редакции Прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2036 года следует, что через 18 лет доллар будет стоит 74,7 рубля, бочка Urals - 57,1 доллара. То есть рублевая цена барреля мало изменится и составит 4265 рублей.