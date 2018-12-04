Росздравнадзор сможет проводить контрольные закупки

Росздравнадзор получит право контрольной закупки, что позволит бороться с продажей некачественных лекарств и нарушением правил оказания платных медицинских услуг. На это направлен законопроект, который комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять во втором чтении.

Реализация инициативы в первую очередь поможет противодействовать продаже фальсифицированных и контрафактных лекарств. А в клиниках проверят соблюдение порядка и условий предоставления платных медицинских услуг.

Одно из направлений проверок - насколько в учреждениях здравоохранения выполняются требования по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации. Новшество призвано навести порядок в том числе и в сфере интернет-торговли.

Согласно одной из поправок ко второму чтению, контрольная закупка может быть проведена незамедлительно с одновременным извещением органа прокуратуры.