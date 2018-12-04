Самый опасный для Земли астероид попал на видео

Hello, asteroid Bennu! Our @OSIRISREx spacecraft flew over 2 billion miles to meet you. Here, the spacecraft's camera captures a full rotation of the asteroid. OSIRIS-REx will study Bennu for almost a year & prepare to collect and return a sample to Earth. https://t.co/WG3vVeRoV1 pic.twitter.com/2itcL6qxtC — NASA (@NASA) 3 декабря 2018 г.

Специалисты NASA с помощью межпланетной станции OSIRIS-REx сняли полное вращение астероида Бенну (Bennu), который считается потенциально опасным для Земли.

Ролик опубликован в Twitter комического ведомства США.

- Привет, астероид Бенну! Наш космический аппарат @OSIRISREx пролетел более двух миллиардов миль, чтобы встретиться с тобой, - сказано в записи.

Возвращение на Землю OSIRISREx, который будет изучать астероид в течение года, запланировано на сентябрь 2023 года.

Справка "РГ"

Бенну считается главным потенциально опасным объектом для Земли с 2013 года. По оценкам специалистов, 500-метровый астероид сблизится с нашей планетой в 2182 году.