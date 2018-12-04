Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2019 год

Saxo Bank из Дании опубликовал "шокирующий" прогноз на следующий год. В частности, его эксперты предсказали поглощение автопроизводителя Tesla компанией Apple, спад экономики в Германии, отставку главы ФРС в США, "отпущение долгов" в Евросоюзе и многое другое.

Прогноз опубликован на сайте банка. Он готовится ежегодно на протяжении 16 лет. В нем же отмечается, что предсказания нельзя оценивать как официальный рыночный прогноз. "Предсказания" привлекают внимание инвесторов не к основным тенденциям, а к маловероятным событиям, которые в принципе могут поменять картину мира, если сбудутся.

Кстати, кое-какие предсказания на 2018 год сбылись. В частности, произошел спрогнозированный банком обвал биткоина после резкого роста.

На 2019 год Saxo Bank прогнозирует, что Apple купит Tesla и за счет этого глубже проникнет в автосферу. С точки зрения дальнейшего развития компании такая сделка имеет смысл, тем более, что денежные резервы Apple составляют уже 237 миллиардов долларов, и если эти деньги просто отдать акционерам, развитие компании остановится. Так что развитие электромобилей и беспилотников - логичное продолжение развития Apple. А у Tesla как раз не хватает финансирования.

В Германии прогнозируется спад. Хотя она много лет была мировым лидером, сейчас у нее есть трудности в освоении новейших технологий, отмечают в Saxo Bank. Таким образом, автомобилестроение, обеспечивающее 14 процентов ВВП, перестает быть драйвером. Отмечается, что к 2040 году 55 процентов продаж новых авто в мире придется на электромобили. А Германия только начинает переход на них и уже отстает по этому направлению. Есть и другие причины, из-за которых эксперты банка прогнозируют экономический спад в Германии в третьем квартале нового года.

Также предсказано увольнение главы ФРС в США Джерома Пауэлла. Ожидается, что этому послужит повышение базовой процентной ставки в конце этого года и как следствие - замедление роста ВВП США.

Что касается ЕС, прогнозируется прощение долгов Франции, Италии и Великобритании.