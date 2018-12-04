Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2019 год

Новости

Путин и Назарбаев обсудили предстоящие саммиты 14:04
Новый кроссовер Kia заметили на тестах 14:03
В Израиле найден 900-летний клад, спрятанный от крестоносцев 14:02
Зарегистрировано крупнейшее столкновение черных дыр 14:00
Лукашенко определил драйверы белорусской экономики 13:58
Курц назвал приоритетной целью снижение напряженности между ЕС и РФ 13:46
Алексей Каспржак объявил об уходе с поста директора "Артека" 13:45
Пропавший штурмовик Су-25 разбился в горах Армении 13:43
Челябинского геолога осудили за кражу из музея фрагмента метеорита 13:40
Центральную Россию ждут снег и гололедица 13:38
Видео: эксперты The Guardian назвали сто лучших песен 2018 года 13:35
Минск намерен развивать сотрудничество с Грузией 13:30
Парфюм BOSS Bottled отметит 20-летие участием в благотворительной акции 13:30
Причиной ДТП с автобусом под Ивановом стала кома 13:27
В Армении во время учебного вылета пропал штурмовик Су-25 13:22
В Новороссийске возбудили дело на директора "Водоканала" 13:21
Дацюк и Гусев вызваны в сборную РФ на матчи второго этапа Евротура 13:18
В Кремле констатировали сложности диалога с Вашингтоном 13:10
Беларусь поставила в Уфу фронтальные погрузчики 13:10
Кремль заявил об отсутствии влияния США на беспорядки во Франции 13:09
Сайт CPIDZHAK с детской порнографией лишили домена 13:05
Эдуард Бояков назначен новым руководителем МХАТ имени Горького 12:59
В центре Москвы пятикласснику сломали позвоночник из-за девушки 12:58
"ГАЗели-Next" с турбодизелем Volkswagen заметили у дилеров 12:43
Объявлены дата и место прощания с писателем Андреем Битовым 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
04.12.2018 13:47
Рубрика: Экономика

Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2019 год

Текст: Марина Гусенко
Saxo Bank из Дании опубликовал "шокирующий" прогноз на следующий год. В частности, его эксперты предсказали поглощение автопроизводителя Tesla компанией Apple, спад экономики в Германии, отставку главы ФРС в США, "отпущение долгов" в Евросоюзе и многое другое.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Названо условие, при котором РФ попадет в пятерку крупнейших экономик

Прогноз опубликован на сайте банка. Он готовится ежегодно на протяжении 16 лет. В нем же отмечается, что предсказания нельзя оценивать как официальный рыночный прогноз. "Предсказания" привлекают внимание инвесторов не к основным тенденциям, а к маловероятным событиям, которые в принципе могут поменять картину мира, если сбудутся.

Кстати, кое-какие предсказания на 2018 год сбылись. В частности, произошел спрогнозированный банком обвал биткоина после резкого роста.

На 2019 год Saxo Bank прогнозирует, что Apple купит Tesla и за счет этого глубже проникнет в автосферу. С точки зрения дальнейшего развития компании такая сделка имеет смысл, тем более, что денежные резервы Apple составляют уже 237 миллиардов долларов, и если эти деньги просто отдать акционерам, развитие компании остановится. Так что развитие электромобилей и беспилотников - логичное продолжение развития Apple. А у Tesla как раз не хватает финансирования.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Минэкономразвития ожидает темп роста ВВП выше 3% после 2024 года

В Германии прогнозируется спад. Хотя она много лет была мировым лидером, сейчас у нее есть трудности в освоении новейших технологий, отмечают в Saxo Bank. Таким образом, автомобилестроение, обеспечивающее 14 процентов ВВП, перестает быть драйвером. Отмечается, что к 2040 году 55 процентов продаж новых авто в мире придется на электромобили. А Германия только начинает переход на них и уже отстает по этому направлению. Есть и другие причины, из-за которых эксперты банка прогнозируют экономический спад в Германии в третьем квартале нового года.

Также предсказано увольнение главы ФРС в США Джерома Пауэлла. Ожидается, что этому послужит повышение базовой процентной ставки в конце этого года и как следствие - замедление роста ВВП США. 

Что касается ЕС, прогнозируется прощение долгов Франции, Италии и Великобритании.

Экономика Макроэкономика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пропавший штурмовик Су-25 разбился в горах Армении
В Крыму рассказали о переговорах с Украиной об обмене капитанами
Выплаты по больничным и детские пособия вырастут в 2019 году
Видео: Порошенко вновь появился на публике в пьяном виде
Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2019 год