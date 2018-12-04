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04.12.2018 19:47
Рубрика: Спорт

На шаг впереди

Победа над чехами увеличила шансы сборной России в борьбе за путевку на чемпионат мира
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)
Сборная России продолжает борьбу за выход на чемпионат мира, который в следующем году пройдет в Китае. Обыграв в очередном матче квалификации чехов - 81:61, команда Сергея Базаревича стала еще ближе к выполнению главной турнирной задачи.
Дмитрий Кулагин (слева) стал одним из героев в победных матчах сборной России с Финляндией и Чехией. Фото: Михаил Синицын/РГ Дмитрий Кулагин (слева) стал одним из героев в победных матчах сборной России с Финляндией и Чехией. Фото: Михаил Синицын/РГ
Дмитрий Кулагин (слева) стал одним из героев в победных матчах сборной России с Финляндией и Чехией. Фото: Михаил Синицын/РГ

Напомним, чтобы отобраться на ЧМ-2019, нашим необходимо занять в своей группе место не ниже третьего. Две путевки уже разыграны: их досрочно завоевали все те же чехи и французы. Таким образом, осталась лишь одна вакансия, на которую претендуют три команды. Помимо России это Финляндия и Болгария. В заключительных матчах квалификации, запланированных на февраль следующего года, наши сыграют с обоими конкурентами.

Фото: bckhimki.ru
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Расклад пока в пользу сборной России. Для выхода на чемпионат мира подопечным Сергея Базаревича может хватить даже одной победы над болгарами в гостях 21 февраля. Но это лишь в том случае, если финны в параллельном матче на своем паркете уступят немотивированным французам.

Последнее условие стало бы необязательным, если бы накануне сборная Финляндии проиграла в гостях главному аутсайдеру нашей группы Боснии и Герцеговине. И между прочим, боснийцы были очень близки, чтобы подсобить сборной России. По ходу матча их преимущество над финнами достигало 21 очка, однако удержать победу Босния не смогла, уступив в итоге со счетом - 77:81.

Одним словом, все идет к тому, что обладатель последней путевки на ЧМ-2019 определится 24 февраля, когда в заключительном туре квалификации сборная России будет принимать финнов. В гостях наши победили в овертайм - 77:75. То есть при определенных условиях команду Базаревича может устроить даже поражение, но с разницей не более одного очка.

Самое главное в данной ситуации, что судьба сборной России находится исключительно в ее собственных руках. А то, что добиваться нужного результата наши умеют, парни уже доказали. После игры с чехами корреспондента "РГ" в этом уверил один из лидеров российской сборной, Дмитрий Кулагин из краснодарского "Локомотива-Кубани".

Какое в команде настроение после двух важнейших побед?

Дмитрий Кулагин: Буду краток. Мы выполнили задачу, и это самое важное на данный момент. А самое приятное, что все по-прежнему зависит от нас.

Не было опасений, что после валидольного матча с финнами нашей сборной в матче с чехами элементарно не хватит эмоциональных сил?

Дмитрий Кулагин: Мне кажется, такие победы только добавляют мотивации и сил. Они помогают чувствовать уверенность в себе. Тем более мы играли на своей площадке. Нас пришли поддержать много людей, были близкие, друзья, поэтому мы не имели права оступиться, сыграть плохо, не имели права проиграть.

А что тогда сегодня было самым сложным?

Дмитрий Кулагин: Да все состоит из мелочей. Это же баскетбол. Командная работа, которую мы показываем, самоотдача иногда дают нам возможность играть легко, зарабатывать большую разницу в счете и удерживать ее.

За сборную дебютировал Джоэл Боломбой, но ощущение было такое, что он в команде всю жизнь…

Дмитрий Кулагин: Он прекрасный человек, хороший парень, это очень важно. Еще раз могу сказать, добро пожаловать в нашу большую семью. Мы все рады за то, с какой концентрацией он провел тренировку, по сути, единственную перед этой игрой. То, с каким настроем он вышел доказывать, как он может играть, - это было очень приятно. Он нам сегодня очень помог. Надеюсь, дальше все будет так же.

Спорт Баскетбол
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